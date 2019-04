In der Region sind zur Zeit Betrüger am Werk, die gefälschte E-Mails an Vereinskassiere senden, in denen der Adressat von seinem "Vorsitzenden" aufgefordert wird, Geld zu überweisen. Bei der Kriminalpolizei sind zuletzt zwei solcher Fälle angezeigt worden, in einem Fall war der Betrüger erfolgreich und ist jetzt um einige Tausend Euro reicher.

Neue Masche: "Fake President"

Bei dieser, im Fachjargon "CEO-Fraud" oder "Fake President" genannten Betrugsart geben sich die Betrüger nach der Sammlung von Informationen über den jeweiligen Verein als Vorsitzender aus und versuchen, die Vereinskassiere zum Transfer eines bestimmten Geldbetrages zu veranlassen.

Rottweil 200 Autofahrer klagen: Der Dieselskandal beschäftigt auch das Landgericht Das könnte Sie auch interessieren

Infos von Webseiten und sozialen Medien

Ihre Informationen beschaffen sich die Täter aus dem Internet (Homepage) und den sozialen Netzwerken. Die Gauner nehmen mit dem ausgesuchten Vereinsmitarbeiter per E-Mail Kontakt auf und geben sich als Vereinsvorstand aus. In der Mail fordern sie die Überweisung eines bestimmten Geldbetrages auf Konten im In- und Ausland.

Polizei bittet um Wachsamkeit

Wenn es zu einer Überweisung kommt, ist das Geld für den Verein verloren. Um weiteren Schaden zu verhindern bittet die Polizei die Vereine, diese Betrugsmasche zu thematisieren und verantwortliche Ehrenamtliche zu sensibilisieren. Bei Auffälligkeiten sollte sofort die örtliche Polizei informiert werden.