von Roland Burger, Tobias Lange und Jens Fröhlich

Die Klasse 9 der Werkrealschule am Ilben in Furtwangen – insgesamt 28 Kinder – sowie ihr Lehrer aus Freiburg, bei dem eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, bleiben für 14 Tage in häuslicher Quarantäne. Sollten bei den Kindern und möglichen weiteren Personen aus dem schulischen Umfeld Symptome auftreten, werden sie auf das Coronavirus getestet. Das berichten das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises sowie Frank Wallner, Leiter der Werkrealschule. Die Schule selbst bleibt zunächst am Donnerstag und Freitag geschlossen. Eine weitergehende Schließung stehe entgegen ersten Meldungen des Gesundheitsamts derzeit definitiv noch nicht fest, so die Behörde.

Schule informiert auf Homepage

„Wichtig! Aktuell! Wichtig! Aktuell! Aufgrund eines Coronafalls bleibt die Schule am 05.03.2020 und am 06.03.2020 geschlossen.“ Dieser Satz prangt in roter Schrift auf grünem Grund auf der Homepage der Werkrealschule.

Rottweil Die Helios Klinik in Rottweil sagt Veranstaltungen wegen der Angst vor dem Coronavirus ab Das könnte Sie auch interessieren

Der Anrufbeantworter der Schule geht noch einen Schritt weiter: Dort werden die Schließungstage wiederholt – mit dem Hinweis, dass es sich um einen bestätigten Corona-Fall handele. Hier können Sie die Ansage des Anrufbeantworters der Werkrealschule am Ilben nachhören:

Video: Fröhlich, Jens

Die zweitägige Schließung könnte sich jedoch weit länger ausdehnen. Denn noch steht nicht fest, ob der infizierte Lehrer aus dem Raum Freiburg womöglich weitere Personen des Furtwanger Lehrerkollegiums mit dem Virus angesteckt hat. Sollte dies der Fall sein, müssten womöglich weitere oder gar alle Pädagogen ebenfalls in häusliche Quarantäne oder gar in medizinische Behandlung. Abhängig davon steht aktuell eine Schließung der Schule bis einschließlich Sonntag, 15. März, im Raum. Das Staatliche Schulamt wird im Laufe des Donnerstags darüber informieren, ab wann der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird.

Krankmeldung am Montagmorgen

Der Lehrer aus dem Raum Freiburg war über die Fastnachtsferien im Skiurlaub in Südtirol gewesen und hatte die 9. Klasse der Werkrealschule am Montagmorgen unterrichtet. An diesem Montagmorgen hatte der Mann an sich Erkältungssymptome bemerkt und war nach Hause gegangen, berichtet Schulleiter Frank Wallner auf SÜDKURIER-Anfrage. Am Dienstagmorgen sei der Pädagoge beim Arzt gewesen, der einen normalen grippalen Infekt vermutet, aber einen Test auf den Corona-Virus veranlasst habe, so Wallner. Der Schulleiter sieht dieses Geschehen am Dienstagmorgen nicht als Corona-Verdachtsfall, sondern als „präventive Maßnahme“. Eltern und Schüler wurden am Dienstag nicht informiert.

Die Homepage der Werkrealschule am Ilben in Furtwangen am 4. März 2020 um 15.49 Uhr. | Bild: Screenshot

Schließung am Mittwochmittag

Dies geschah erst am Mittwoch, als das Corona-Testergebnis vorlag und fest stand, dass der Lehrer tatsächlich an dem Virus erkrankt ist. Um 12 Uhr, zum normalen Unterrichtsende am Mittwoch, wurde die Werkrealschule am Ilben geschlossen – vorerst bis einschließlich Freitag.

Und die Geschwisterkinder?

Die Elternbeiratsvorsitzende Anja Bärmann sieht wie Schulleiter Frank Wallner in der zeitlichen Abfolge der Ereignisse kein Problem und auch keine weitergehende Gefahr für Kinder oder Eltern. „Geschwisterkinder von Schülern der Werkrealschule dürfen weiterhin andere Schulen besuchen, solange sie keine Symptome zeigen. Das hat mir das Gesundheitsamt gesagt“, berichtet Bärmann im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Schulen im Krisen-Modus

Tatsächlich hat es wohl bereits einen intensiven Austausch der Pädagogen an den anderen Furtwanger Schulen gegeben, in den sowohl die Schule in Neukirch als auch das Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule in der Kernstadt involviert waren. Diese Schulen sind weiter geöffnet.

Die Reaktion des Bürgermeisters

Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner ist vom Auftauchen des Corona-Virus in Furtwangen nicht völlig überrascht: „Das irgendwann das Virus zu uns überschwappt, war abzusehen“, sagt er. „Jetzt ist es soweit. Jetzt gilt es, die notwendigen Maßnahmen zu treffen.“ Für die Schule bedeutet das, dass sie bis auf weiteres geschlossen bleibt. Sie werde in den kommenden Tagen gründlich gereinigt, bevor sie wieder geöffnet werden kann, erklärt Herdner.

Hotline des Gesundheitsamts

Um Fragen der Bevölkerung beantworten zu können, hat das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises eine Hotline eingerichtet, Telefon (07721) 9 13 71 90. Diese Hotline ist von 8 bis 16 Uhr geschaltet.