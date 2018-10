Wer in einem Polizeiauto mitgenommen wird, der hat meistens etwas ausgefressen. Am Samstagnachmittag gab es jedoch eine große Ausnahme. Denn die SÜDKURIER-Leserinnen Andrea Stoll aus Villingen, Bärbel Gegg aus Donaueschingen und Gabriele Günter aus Unterkirnach haben beim Gewinnspiel mitgemacht und zusammen mit ihren Familien eine Fahrt mit einem original amerikanischen Polizeiauto gewonnen.

Andrea Stoll auf der Rückbank der Hollywood Police. Trotz der ungepolsterten Sitze ist die Stimmung super. | Bild: Rodgers, Kevin

Insgesamt drei Fahrzeuge, alle ehemalige Polizeiautos aus dem aktiven Streifendienst in den USA, standen vor der SÜDKURIER-Redaktion in der Villinger Bickenstraße bereit, um die Gewinner auf eine Spritztour durch Villingen und Schwenningen mitzunehmen. Nach einer Runde auf dem Innenring ging es am Klinikum vorbei auf Streife nach Schwenningen.

Gabi Günter aus Unterkirnach vor der Abfahrt im Chevrolet Tahoe. | Bild: Rodgers, Kevin

Nach einer guten Stunde waren die Teilnehmer zurück und um eine schöne Erfahrung reicher. "Es war total interessant, die drei Autos mal von innen zu sehen. Die Sitze sind ja ganz schön unbequem, aber das ist ja auch so gewollt", sagte Andrea Stoll nach der Rundfahrt.

Bild: Rodgers, Kevin

Wie aus einem Blockbusterfilm sehen die Polizeiautos aus. | Bild: Lea Spormann

"Ein Höhepunkt für mich waren die Gitter an den Fenstern. Das ist schon ein besonderes Gefühl", ergänzte Ehemann Armin Stoll verbunden mit einem Dank an das Fahrer-Team um Andreas Hoffmann, das den Fahrgästen mit vielen Hintergrundinfos zu den Autos einen unvergesslichen Nachmittag bescherte.

Die amerikanischen Autos ziehen viele Schaulustige an. Immer wieder machen Passanten Selfies mit den Copcars. | Bild: Lea Spormann

