Der Vöhrenbacher Fotograf Wilfried Dold hat im Landratsamt einen neuen Bildband über das Quellenland Schwarzwald-Baar präsentiert. Auf mehr als 350 Seiten zeigt der Autor beeindruckende Aufnahmen aus allen Winkeln des Landkreises.

Ein echtes Schwergewicht

Es ist ein ordentliches Schwergewicht, das Wilfried Dold da vorstellte. Nicht nur optisch, auch rein physisch. Großes Format, edler Einband, hochwertige Gestaltung. „Schwarzwald-Baar – Begegnungen mit dem Quellenland„ lautet der Titel des Bildbandes, der im Prinzip eine Nachfolge eines im Jahr 2003 aufgelegten Bildbandes über den Schwarzwald-Baar-Kreis ist. „Der Vorgängerband ist in die Jahre gekommen und wir haben überlegt, wie wir eine Auffrischung machen könnten“, sagte Landrat Sven Hinterseh. 2012 habe es die ersten Gespräche mit Wilfried Dold gegeben. Doch es habe lange gebraucht, bis der neue Bildband in seiner jetzigen Form erscheinen konnte. Genau sechs Jahre und mehr als 236 000 Fotos später ist der Bildband nun fertig.

Diese Fotos kann man nicht wegwischen

„Das ist das größte Buchprojekt, das ich jemals umgesetzt habe“, sagte der Autor, der auch einen eigenen Verlag betreibt und unter anderem den Kreisalmanach herausbringt. Dold gewährte den zahlreichen geladenen Gäste im großen Sitzungssaal des Landratsamtes einen Einblick hinter die Kulissen dieser Buchproduktion. Als 2013 die ersten Ideen zur Umsetzung des Bandes entstanden, seien Social Media-Formate gerade schwer im Kommen gewesen. „Angesichts der rund vier Millionen Smartphone-Fotos, die hochgerechnet jeden Monat allein in unserem Landkreis auf verschiedene Social-Media-Kanäle hochgeladen werden, stellte ich mir die Frage, ob man mit analogen Fotos noch etwas erreichen kann.“ Er vertraue auf die Fotos, die man nicht mit einem Wisch vom Display wegwischen kann.

Mit Flüssen und Quellen

Dem Fotografen war es ein Anliegen, den Schwarzwald-Baar-Kreis als Teil seines eigenen Herzlandes, wie er es nennt, zu porträtieren. Herausgekommen sind beeindruckende und spektakuläre Aufnahmen aus der Boden- und aus der Luftperspektive. Festgehalten hat Wilfried Dold Motive aus allen Winkeln des Landkreises, von Schonach-Rohrhardsberg bis Hüfingen, zum Fürstenberg und darüber hinaus. Und da das Buch den Untertitel „Begegnungen mit dem Quellenland„ trägt, werden auch die heimischen Flüsse und Quellen entsprechend gewürdigt. Natürlich finden bedeutende Ereignisse wie das Blumenteppichlegen in Hüfingen an Fronleichnam und die Villinger Fasnet ausreichend Erwähnung.

Früh wird‘s am schönsten

„Als Fotograf sollte man gerne früh aufstehen“, so die Erkenntnis, die Wilfried Dold den Zuhörern mit auf den Weg gab. Nur dann entstehen Fotos wie die, auf denen sich die aufgehende Sonne als orangefarbener Ball durch den Morgennebel kämpft und dabei einzigartige Konturen zeichnet. Die Entstehungsgeschichte des Bildbandes untermalte er mit einigen Fotos, die Appetit auf das machten, was auf den insgesamt mehr als 350 Seiten zu erleben ist.

Fotojagd auf die Schwarzwaldbahn

Unterstützt wurde Dold bei seiner Arbeit von verschiedenen Helfern, beispielsweise Peter Ländle. Der begeisterte Pilot und Gründer des Fürstenberg-Fallschirm-Teams flog den Fotografen in der Fallschirmsprungmaschine über die Region, dabei machten sie unter anderem „Fotojagd“ auf die Schwarzwaldbahn. Andere Luftaufnahmen entstanden mit Hilfe von Kameradrohnen. Auch Jochen Scherzinger, Modemacher und Fotograf aus dem Hübschental in Gütenbach, leistete einen wesentlichen Beitrag zum Buch. Inspiriert durch dessen Trachtenportraits entstanden Fotos, die den jungen Schwarzwald zeigen. Eines dieser Fotos von zwei Models ziert auch das Titelbild des Bildbandes. Als besonderer Gag überreichten eben jene Models, Kim Klausmann und Jessica Bisceglia, das erste Exemplar an Landrat Sven Hinterseh.

Der Bildband

Der großformatige Bildband „Schwarzwald-Baar – Begegnungen mit dem Quellenland“ ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Er kostet 39,90 Euro. (spr)