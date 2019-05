von Rüdiger Fein

Alle zwei Jahre findet in Königsfeld die Abnahme der Jugendflamme statt. Die Jugendflamme ist ein Ausbildungsnachweis in Form eines Abzeichens für Jugendfeuerwehrmitglieder und wird in drei Stufen unterteilt. 68 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren waren aus vielen verschiedenen Kreisgemeinden an die Königsfelder Grundschule gekommen, um sich den Herausforderungen, die die Prüfung mit sich bringt, zu stellen. Könnte die Abnahme der Stufe 1 auch durch den jeweiligen Jugendleiter einer Feuerwehr erfolgen, so ist für die Stufe 2 und 3 ein externer Prüfer vorgeschrieben.

Nico Mehlfeld und Laurin Hilser von der Jugendfeuerwehr aus Triberg-Nußbach legen einen sogenannten Ringmonitor und überprüfen hier die Verbindungen. Bilder: Rüdiger Fein

Bereits die Prüfungen der Stufe 1 verlangen den Prüflingen einiges ab, wie Katrin Schwager, Organisatorin und Jugendleiterin der Königsfelder Wehr, erklärt. Hierbei geht es um die Grundlagen wie das gezielte Ausrollen von Löschschläuchen, das Beherrschen von Knoten, Gerätekunde oder auch schon um die Sicherung von Personen. Natürlich muss jeder Feuerwehrmann oder -frau einen Notruf absetzen können, und ein Einblick in Erste Hilfe ist ebenfalls Prüfungsstoff.

Knoten und Stiche sollte jedes aktive Mitglied der Feuerwehr beherrschen, es könnte lebensrettend sein.

Bei den Prüfungen zu den Stufen 2 und 3 muss beispielsweise eine Ringleitung gelegt werden, alle Geräte eines Einsatzfahrzeuges und ihre Funktionen müssen bekannt sein; ein Löschangriff unter erschwerten Bedingungen ist ebenfalls zu organisieren. Jeder der Prüflinge hat einen Jugendfeuerwehr-Ausweis, in dem alle Veranstaltungen, an denen man bisher teilgenommen hat, bestätigt sind. Dazu gehören natürlich auch gemeinschaftliche Zeltlager oder Sportevents der Kreisfeuerwehr.

Was führt dieses Fahrzeug alles mit sich und welchen Zweck erfüllen die einzelnen Geräte? Bei der Stufe 2 der Jugendflamme muss hier jede Antwort sitzen.

In zwei Jahren findet die nächste Abnahme der Jugendflamme statt und dann, hofft die Königsfelder Jugendleiterin Katrin Schwager, werden die heutigen Stufe-1-Prüflinge fit sein für die nächste Stufe. Hat man am Ende die Prüfungen der Jugendflamme 3 bestanden, dann steht einer aktiven Teilnahme an Einsätzen nichts mehr im Weg.