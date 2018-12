Im Stall von Familie Schwörer in VS-Pfaffenweiler herrscht wieder Leben. Fünf Kälber tummeln sich im Stroh und blöken, als sich das große Holztor öffnet. Der Anblick zaubert Landwirtin Susanne Schwörer ein breites Lächeln ins Gesicht, denn vor rund fünf Monaten war es hier noch ungewohnt leer und still. 54 Milchkühe und Rinder waren innerhalb kürzester Zeit gestorben, was der Landwirtsfamilie die wirtschaftliche Grundlage entzogen hat.

"Das alles haben wir der Hilfsbereitschaft so vieler Menschen zu verdanken", sagt Susanne Schwörer und lässt ihren Blick durch den Stall schweifen, in dem heute wieder zahlreiche Rinder friedlich kauen und dösen. "Am Anfang haben wir uns gefragt, ob wir überhaupt weitermachen wollen und können", fügt Markus Schwörer hinzu. Schließlich belief sich der finanzielle Schaden nach dem Verlust der Tiere auf etwa 72 000 Euro; die Ausfälle bei der Milchproduktion, Auktionsgebühren und Steuer noch gar nicht eingerechnet.

Doch mit viel Unterstützung haben die Schwörers den Neuanfang geschafft. Eine der treibenden Kräfte war die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun. "Der Verlust der Familie hat mich ganz persönlich berührt, da musste ich einfach etwas tun", sagt Braun, die ebenfalls Landwirtin ist. Sie rief eine Spendenaktion ins Leben, an der sich 730 Menschen beteiligten. "So hatten wir nach nur drei Wochen unglaubliche 94 000 Euro zusammen, damit hätte ich nie gerechnet", erzählt sie.

Das war passiert

Im Sommer sind innerhalb von nur sechs Wochen 54 Milchkühe und Rinder der Familie Schwörer an Botulismus gestorben. Die Landwirte traf dabei keine Schuld. Die Tiere wurden mit einem Bakterium infiziert, das ein starkes Nervengift produziert. Die Familie Schwörer nimmt an, dass ein Tierkadaver, zum Beispiel eine tote Feldmaus, mit dem Heu ins Silo gelangt sein könnte. Davor können sich Landwirte kaum schützen, weil sie nicht alles sehen können, was durch das mehrere Meter breite Mähwerk ins Silo kommt. In der Landwirtschaft ist Botulismus deshalb immer wieder ein großes Problem.

Neugierige Blicke: Wo vor fünf Monaten gespenstische Leere herrschte, strecken nun wieder zahlreiche Milchkühe und Rinder ihre Köpfe durch die Gitter. | Bild: Timo Kammerer

"Als wir morgens in den Stall kamen, lag eine Kuh am Boden und war so schwach, dass sie nicht mehr aufstehen konnte", beschrieb Susanne Schwörer damals den Beginn der Katastrophe. Nach und nach seien dann immer mehr Kühe umgefallen und auch der herbeigerufene Tierarzt habe die Tiere nicht mehr retten können.

Stoffwechsel und Kreislauf der Kühe kollabierten und die Tiere erlahmten von den Hinterbeinen her, sodass sie nicht mehr aufstehen konnten. Manche Rinder seien innerhalb eines halben Tages gestorben, andere habe der Tierarzt schließlich von ihrem Leiden erlöst, erzählt Schwörer. Der Tod der Tiere traf die Landwirte nicht nur wirtschaftlich, sondern schmerzte auch, weil die Familie über Jahre eine enge Bindung zu ihnen aufgebaut hatte.

Familie dankt allen Spendern

Mittlerweile stehen wieder 41 Kühe im Stall der Schwörers. "Die riesige Spendensummer hat ein ganz großes finanzielles Loch geschlossen", sagt Martina Braun. Da Botulismus seit einigen Jahren nicht mehr als Seuche angesehen werde, habe die Tierseuchenkasse Baden-Württemberg nur 15 000 Euro gezahlt – eine Summe, die den Schaden nicht annähernd gedeckt hätte.

Ihren Unterstützern zu danken, ist für die Familie jedoch schwieriger als gedacht. "Wir haben von den meisten Spendern leider gar keine Kontaktdaten, um uns persönlich zu melden", sagt Markus Schwörer. "Deshalb ist es sehr wichtig für uns, auf diesem Wege noch einmal allen Menschen zu danken, die uns in diesem Jahr so geholfen haben."