Die IHK befragt drei Mal pro Jahr ihre etwa 37 000 Mitgliedsunternehmen zu deren aktueller Lage und zu den Aussichten für die kommenden zwölf Monate. Markanteste Neuerung: Trotz immer noch guter Statistiken treten die Vertreter des Wirtschaftsverbandes nach zehn Hochkonjunkturjahren rhetorisch zum ersten Mal etwas auf die Bremse.

Wie die Weltpolitik sich auf die Region auswirkt

Geschuldet ist dieser Umstand den aktuellen Entwicklungen auf der politischen Weltbühne. Nicht nur die Rückkehr des Protektionismus, sondern vor allem auch die Unsicherheit in Europa durch den bevorstehenden Brexit trüben das Lagebild in der Wirtschaft ein wenig ein. "Das Stimmungsbild in unserer Region ist weniger positiv als im vergangenen Jahr", erklärt IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd bei der Präsentation des Konjunkturberichts.

"Das Stimmungsbild in der Region ist weniger positiv als im vergangenen Jahr. Die Luft wird auf hohem Niveau dünner." Birgit Hakenjos-Boyd, IHK-Präsidentin | Bild: IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg

Die Brexit-Unsicherheit prägt das Auslandsgeschäft

52 Prozent der Betriebe sprechen derzeit von einer guten wirtschaftlichen Situation. 2018 seien es jedoch noch 68 Prozent gewesen, erläutert die IHK-Präsidentin. Und auch die Geschäftserwartungen sind gesunken: So rechnen 15 Prozent der Betriebe in diesem Jahr mit schlechteren Geschäften. Vergangenes Jahr waren es gerade einmal zwei Prozent, erklärt Hakenjos-Boyd.

Vor allem das Auslandsgeschäft spürt die Handelskonflikte und den drohenden Brexit. Die Industrie, die Zulieferer und die damit verbundenen Dienstleister sind besonders von der sich abkühlenden Konjunktur betroffen. "Jeder zweite Euro wird bei uns im Ausland verdient. Auch deshalb ist Europa uns ein Herzensanliegen", erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez. 588 Betriebe exportieren ihre Waren nach Großbritannien, so Albiez. Insgesamt exportieren laut Konjunkturbericht 2500 regionale Betriebe Waren im Wert von 8,3 Milliarden Euro ins Ausland.

China bleibt Wachstumslokomotive

Trotz der nachlassenden Konjunktur in China und der gestiegenen Unsicherheit durch das erratische Verhalten von US-Präsident Trump sieht die IHK die beiden Weltmächte immer noch als positive und stabile Märkte an. "China bleibt mit sechs Prozent Wachstum die Konjunkturlokomotive in Asien. Und die Autoindustrie rechnet damit, in den USA wieder mehr Fahrzeuge zu verkaufen", erklärt Thomas Albiez.

"Es gibt einen Bedarf bei den Unternehmen nach Breitband und 5G und unser Ziel ist eine voll abgedeckete Region." Philipp Hilsenbek, Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik | Bild: IHK

Unterdessen haben die Beziehungen zum Nachbarland Schweiz für die IHK eine große Bedeutung. Immer wieder kommt es zu kleineren Reibereien im grenzüberschreitenden Geschäft, beispielsweise bei Dienstleistungen durch Handwerker oder durch bürokratische Hürden. "Die Schweiz ist für uns ein extrem wichtiger Partner. Wir setzen deshalb auf den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen ohne Hemmnisse. Am Ende profitieren davon beide Seiten", so Albiez.

Bürokratie kostet 50 Milliarden Euro pro Jahr

Aber auch die zunehmende Bürokratie in Deutschland ist der Wirtschaft ein Dorn im Auge. Mindestens 50 Milliarden Euro pro Jahr kostet der Papierkrieg laut DIHK. Darunter fallen neben den Vorschriften zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zum Beispiel auch zunehmende Regularien beim Gebäudebau, was die Kosten nicht nur für Unternehmen, sondern auch für private "Häuslebauer" in die Höhe treibt.

Hohe Löhne werden zum Problem

Kritisch sieht die IHK außerdem die wachsenden Arbeitskosten. "Deutschland ist mittlerweile ein Hochsteuerland", erklärt IHK-Präsidentin Hakenjos-Boyd. Deshalb ist das Verständnis für hohe Tarifabschlüsse wie zuletzt acht Prozent im öffentlichen Dienst begrenzt. "Man muss diese hohen Löhne mit Blick auf den Facharbeitermangel zwar zahlen. Aber letztendlich muss dieses Geld erst einmal verdient werden", pflichtet Thomas Albiez bei.

Die Industrie steckt in einem Dilemma

Letztendlich steckt die Industrie hier in einem Dilemma: während die Arbeitskosten in neue Höhen schnellen müssen dringend benötigte Fachkräfte mit hohen Gehältern gewonnen und gehalten werden.

Die sich abkühlende Konjunktur ist für die IHK dennoch kein Grund zur Panik. "Insgesamt rechnet die IHK mit einem Wachstumsplus von 0,9 Prozent", so Birgit Hakenjos-Boyd. "Eine wirtschaftliche Krise oder Rezession sehen wir aktuell nicht." Positiv auch: Die absolute Mehrheit der Unternehmen plant, weiterhin mindestens auf dem jetzigen Niveau zu investieren und auch den Personalstand gleich zu belassen oder gar aufzustocken. Dennoch müssen drängende Aufgaben wie Fachkräftemangel, Digitalisierung und Standortkosten angegangen werden. Denn, so die IHK-Präsidentin zum Schluss: "2019 ist kein Jahr zum Ausruhen."

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez, Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd und Philipp Hilsenbek, der Geschäftsbereichsleiter für Standortpolitik der IHK, präsentieren am Mittwoch in Villingen gemeinsam den jüngsten Konjunkturbericht. | Bild: Rodgers, Kevin