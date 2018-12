von sk

Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Frau und einem lebensgefährlich verletzten Mädchen ist es am späten Vormittag des Heiligabends in der Nähe des Freizeitbades „Badkap“ bei Albstadt gekommen. Die 69-Jährige wollte kurz nach 11 Uhr zusammen mit ihrer siebenjährigen Enkelin bei heftigem Schneeregen zu Fuß die Fahrbahn Kreisstraße 7152 an der Abzweigung zum Badkap überqueren. Hierbei wurden die Frau und das Mädchen von dem Citroen eines 66-jährigen Autofahrers erfasst und zu Boden geschleudert. Die Frau und das Mädchen erlitten bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Trotz sofortiger Hilfe durch Rettungskräfte konnte die Frau nicht mehr gerettet werden und starb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber brachte das siebenjährige Mädchen zur weiteren Behandlung in eine Tübinger Klinik. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.