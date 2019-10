von Elisabeth Winkelmam-Klingsporn

Das Kreisstraßenbauprogramm 2016 bis 2020 läuft im kommenden Jahr aus. Bedingt durch verschiedene Randbedingungen, ist bei der Umsetzung des mittelfristigen Programms zur Fahrbahndeckenerneuerung im Landkreis eine Maßnahmen-Bugwelle entstanden, heißt es aus der Kreisverwaltung. Zehn Maßnahmen von insgesamt 13,5 Kilometer Länge und einem Kostenumfang von 2,56 Millionen Euro können 2020 nicht abgebaut und müssen auf die neue Periode, das Kreisstraßenbauprogramm 2021 bis 2025, verschoben werden.

Am „Gampen“ an der K 5747 bei Achdorf erläutert Straßenbauamtsleiter Gerold Günzer den Mitgliedern des Kreistagsausschusses für Umwelt und Technik die akute Situation der Hangrutschungen. Bilder: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Geplant waren jährliche Investitionen von 2,5 Millionen Euro. Realisiert wurden von 2016 bis 2019 jedoch nur Arbeite im Umfang von 5,1 Millionen. Im Blick auf die Verschlechterung bestimmter Kreisstraßenabschnitte wurde jetzt die ursprüngliche Priorisierung überarbeitet und das Restprogramm für 2020 aufgestellt.

Bei einer Kreisstraßenbereisung nahmen die Mitglieder des Kreistagsausschusses für Umwelt und Technik Kreisstraßen zwischen Blumberg und Donaueschingen in Augenschein. Dabei stellte sich am Wellblechweg K5742 nördlich von Fützen die Frage, ob die wenig frequentierte, schmale Straße tatsächlich Kreisstraße bleiben solle und nicht als Gemeindestraße der Stadt Blumberg eingestuft werden könne. Bislang habe man sowas wegen des guten des guten Einvernehmens mit den Kommunen nicht gemacht, stellte Landrat Sven Hinterseh fest. Für Straßenbauamtschef Gerold Günzer ist klar, dass der Wellblechweg zuvor saniert werden muss.

So sieht eine Abbruchkante an der K5747 bei Achdorf aus. Bild: Winkelmann-Klingsporn | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Eine weitere halbe Million Euro wird für die Stabilisierung der Rutschung am der K5747 Blumberg-Achdorf kalkuliert. Hier treten im Opalinusgestein immer wieder Rutschungen, Setzungen und Murenabgänge auf. Weite Bereiche der Steilstrecke sind durch talseitige Betonrandbalken gesichert. Starkregen führen zur Unterhöhung des Betons und Abspülung des Bodenmaterials. Inzwischen hat sich knapp unterhalb des Fahrbahnrandes eine Abrisskante mit einer Erosionsrinne gebildet und den talseitigen Straßenrand in Mitleidenschaft gezogen. Die Fachleute gehen davon aus, dass die bitumöse Straßendecke hohl liegt und mit einem weiteren Abrutschen der Vegetationsdecke in der Umgebung zu rechnen ist. Außerdem wurden anstehende Sanierungsmaßnahmen an der Schleifenbachbrücke in Achdorf, an den Ortsdurchfahrten Blumberg, Hondingen, Behla und Neudingen angefahren und die neue Amphibienschutzmaßnahme an der L 185/B 27.

Insgesamt werden von der Verwaltung für 2020 für die Sanierung von Straßen, Brücken, Durchlässen und Amphibienschutz Kreismittel in Höhe von 3,29 Millionen Euro kalkuliert. Weitere 1,61 Millionen für die Anschlußstelle Fischerhof B 31/B 33 Pfohren gehen zu Lasten der Stadt Donaueschingen. Für Radwegebau liegen derzeit keine Anträge vor.

In der Diskussion wurde nach Alternativen und Spielräumen zu den jeweiligen Sanierungsmaßnahmen gefragt (VS-OB Jürgen Roth, CDU). Christian Kaiser (Grüne) bedauerte, dass es nicht mehr Radwege gibt. Einig war man sich, dass es einer weiteren Priorisierung bedarf und erst bei den Haushaltsberatungen für 2020 über Realisierungen entschieden wird. Und dazu, so der einstimmige Beschluss, wurde das Straßenbauamt beauftragt, Vorbereitungen für die aufgeführten Maßnahmen zu treffen, die kalkulierten Kosten in den Haushaltsentwurf 2020 aufzunehmen sowie Kontakt mit geeigneten Planungsbüros.