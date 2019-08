Nur wenig Information über die Region Tschernobyl benötigte der Hammereisenbacher Künstler Wolfgang Kleiser, um eine ausdrucksstarke Stele zu schaffen. „Viele Familien haben die Region verlassen“, erklärte ihm Fred Heinze vom Verein „Hilfe nach Tschernobyl Vöhrenbach“ vor zwei Jahren. Das reichte. Nun steht das fertige Werk, eine zwei Meter hohe Stele, im Carport des Bildhauers.

Je nachdem, wie zügig die Zollformalitäten ablaufen, wird sie im Oktober oder im November von Fred Heinze nach Weißrussland transportiert und ihren Platz im Innenhof des Krankenhauses von Buda Koschelewo einnehmen, einer Kreisstadt mit etwa 10 000 Einwohnern. Die Stele zeigt eine Familie, die über eine angedeutete Treppe den Raum verlässt. Der Vater umfasst die Mutter und das Kind, in der Hand trägt er einen Koffer – das Symbol des Weggehens, der Flucht, des Verlassens. Im unteren Bereich ist das Warnzeichen für Radioaktivität zu erkennen.

Zur Person

Wolfgang Kleiser, 83, wurde am 23. März 1936 in Urach im Schwarzwald geboren. Von 1950 bis 1953 machte er eine Lehre als Holzbildhauer bei seinem Vater Augustin, anschließend folgten seine Gesellenjahre und Zeichenkurse an der Fernakademie Karlsruhe. Kleiser war Schüler beim akademischen Bildhauer Franz Spiegelhalter in Freiburg. 1960 legte er seine Meisterprüfung als Holzbildhauer ab und machte sich im Jahr darauf selbstständig. 1971 zieht er nach Hammereisenbach. Kleiser ist Mitglied verschiedener Künstlervereinigungen wie dem Bundesverband Bildender Künstler Südbaden, der Gemeinschaft christlicher Künstler der Erzdiözese Freiburg und dem Kunstverein Villingen-Schwenningen. (sk)