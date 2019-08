Die Arbeitslosigkeit ist in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im August um 0,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat Juli angestiegen. Die Quote liegt nun bei 3,0 Prozent. Insgesamt waren in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil nach Angaben der Arbeitsagentur 8390 Personen arbeitslos gemeldet, 960 mehr als Ende Juli. Die Quote lag im August des Jahres 2018 mit 2,7 Prozent 0,6 Punkte niedriger. Allerdings liegt die regionale Arbeitslosenquote immer noch leicht unter dem baden-württembergischen Landesdurchschnitt von 3,3 Prozent. Im Vormonat lag die landesweite Arbeitslosenquote bei 3,1 Prozent, im Vorjahresmonat August lag die Quote ebenfalls bei 3,3 Prozent.

Autorennen Lieferte sich Ferdinand Piëch Junior zwei Tage vor dem Tod seines Vaters ein Autorennen auf der A81? Das könnte Sie auch interessieren

Nicht nur die übliche Sommerdelle: Erstmals verweist die Arbeitsagentur Rottweil-Villingen-Schwenningen nicht nur auf die jahreszeitbedingten Einflüsse, sondern ausdrücklich auch auf die abkühlende Konjunktur. Damit sind unter anderem auch die derzeitigen globalen Handelskonflikte und die Umbrüche in der Automobilindustrie gemeint. „Nicht nur Schul- und Betriebsferien und das Ende von schulischen und betrieblichen Ausbildungsgängen beeinflussten im August das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Auch die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist auf dem Arbeitsmarkt der Region sichtbar geworden“, erklärt Agenturleiterin Erika Faust. „Die weltweit aktuellen wirtschaftspolitischen Themen sowie der Strukturwandel in der Automobilindustrie haben in der Region eine erstmals sichtbare Auswirkung auf die Arbeitslosigkeit, so Faust.

Erstmals verweist die Arbeitsagentur Rottweil-Villingen-Schwenningen nicht nur auf die jahreszeitbedingten Einflüsse, sondern ausdrücklich auch auf die abkühlende Konjunktur. Damit sind unter anderem auch die derzeitigen globalen Handelskonflikte und die Umbrüche in der Automobilindustrie gemeint. „Nicht nur Schul- und Betriebsferien und das Ende von schulischen und betrieblichen Ausbildungsgängen beeinflussten im August das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Auch die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist auf dem Arbeitsmarkt der Region sichtbar geworden“, erklärt Agenturleiterin Erika Faust. „Die weltweit aktuellen wirtschaftspolitischen Themen sowie der Strukturwandel in der Automobilindustrie haben in der Region eine erstmals sichtbare Auswirkung auf die Arbeitslosigkeit, so Faust. Fachkräfte sind weiterhin gesucht: Faust betont aber auch, dass die Agentur im August insgesamt 1445 Zugänge an offenen Stellen verzeichnet hat. Das seien zwar gut 100 weniger als im Juli. Dennoch zeige die Zahl, dass trotz der Betriebsferien weiter Personalbedarf bestehe, schildert Erika Faust ihre Beobachtungen. „Dieses Stellenangebot umfasst eine breite Palette an Berufen und Qualifikationen. Vor allem Fachkräfte mit Fertigungsberufen sind gefragt.“ Dementsprechend groß ist auch das Angebot auf dem regionalen Arbeitsmarkt. „Allein für diese Fachkräfte gibt es 2535 Angebote aus der Region. Weiterhin gesucht sind auch Bewerber mit Gesundheits- und Sozialberufen. Für sie gibt es derzeit 780 Stellen. Für Personen mit kaufmännischen und Büroberufen kann der Arbeitgeber-Service 920 Arbeitsplätze anbieten. Nicht zuletzt steht Bewerbern mit Berufen aus den Bereichen Lager, Verkehr und Logistik ein Angebot von 930 Stellen zur Verfügung“, beschreibt Faust die Lage.

Die Zahlen im Einzelnen: 3100 Personen meldeten sich im Laufe des Monats neu oder erneut arbeitslos, das sind 910 mehr als im Juli. Davon kamen 1280 direkt aus Erwerbstätigkeit. 2125 Männer und Frauen konnten sich im Gegenzug aus der Arbeitslosigkeit abmelden, 700 von ihnen in Arbeit sowie weitere 415 in Ausbildung oder Qualifizierung.

3100 Personen meldeten sich im Laufe des Monats neu oder erneut arbeitslos, das sind 910 mehr als im Juli. Davon kamen 1280 direkt aus Erwerbstätigkeit. 2125 Männer und Frauen konnten sich im Gegenzug aus der Arbeitslosigkeit abmelden, 700 von ihnen in Arbeit sowie weitere 415 in Ausbildung oder Qualifizierung. Geringe Unterschiede bei Landkreisen: Im Landkreis Tuttlingen wurden im August 2375 Arbeitslose gezählt, 260 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg um drei Zehntel auf 2,9 Prozent. Im Kreis Rottweil erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen um 340 auf knapp 2190. Die Quote stieg hier um vier Zehntel auf 2,7 Prozent. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es mit plus 360 auf 3825 ebenfalls einen Anstieg bei den Arbeitslosen. Die Quote liegt dort mit aktuell 3,2 Prozent um drei Zehntel höher als im Vormonat.

Wirtschaft Mahlzeit! Unternehmen entdecken wieder die gute alte Betriebskantine Das könnte Sie auch interessieren

Betriebe berichten von trüber Aussicht: „Die Konjunktur hat sich merklich abgekühlt“, kommentiert Geschäftsbereichsleiter Philipp Hilsenbek von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung. Damit tritt nun ein, was die IHK bereits im März dieses Jahres prognostiziert hatte. „Nach dem guten Jahreseinstieg wird das konjunkturelle Umfeld für die Unternehmen härter.“ Eine Wende sei derzeit nicht in Sicht. „Unsere Betriebe berichten von einem deutlich trüberen Ausblick. Die Erwartungen an das Auslandsgeschäft sind deutlich rückläufig.“ Die Auftragsbücher seien nicht mehr so gut gefüllt wie noch zu Jahresbeginn, erklärt der Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik. Die Exporterwartungen hätten sich angesichts der nicht geringer gewordenen Außenhandelsrisiken weiter verschlechtert. „Neben dem ungeordneten Brexit und dem verschärften Handelskonflikt zwischen den USA und China hängen nun auch die US-Sanktionen sowie weitere Handelsrestriktionen der USA gegenüber der Europäischen Union wie ein Damoklesschwert auch über unserer Wirtschaft“, so Hilsenbek.

„Die Konjunktur hat sich merklich abgekühlt“, kommentiert Geschäftsbereichsleiter Philipp Hilsenbek von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung. Damit tritt nun ein, was die IHK bereits im März dieses Jahres prognostiziert hatte. „Nach dem guten Jahreseinstieg wird das konjunkturelle Umfeld für die Unternehmen härter.“ Eine Wende sei derzeit nicht in Sicht. „Unsere Betriebe berichten von einem deutlich trüberen Ausblick. Die Erwartungen an das Auslandsgeschäft sind deutlich rückläufig.“ Die Auftragsbücher seien nicht mehr so gut gefüllt wie noch zu Jahresbeginn, erklärt der Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik. Die Exporterwartungen hätten sich angesichts der nicht geringer gewordenen Außenhandelsrisiken weiter verschlechtert. „Neben dem ungeordneten Brexit und dem verschärften Handelskonflikt zwischen den USA und China hängen nun auch die US-Sanktionen sowie weitere Handelsrestriktionen der USA gegenüber der Europäischen Union wie ein Damoklesschwert auch über unserer Wirtschaft“, so Hilsenbek. Kurzarbeit als probates Mittel: Die Kurzarbeit sei generell ein probates Mittel, wenn die Unternehmen trotz zunehmend schwieriger wirtschaftlicher Lage ihre Fachkräfte halten möchten, so Philipp Hilsenbek zur aktuellen Diskussion. Mit dem Instrument der Kurzarbeit sei die Wirtschaftskrise von 2010 arbeitsmarktpolitisch gut gemeistert worden, so die IHK. Dies mache auch bei dem derzeitigen Fachkräftemangel Sinn. Selbst bei zunehmender Kurzarbeit sei man in Deutschland derzeit aber meilenweit von Zuständen entfernt, wie sie zu Zeiten der Finanzkrise gewesen seien. Insgesamt positiv sieht IHK-Geschäftsbereichsleiter Hilsenbek die Absicht, in Zukunft die Notwendigkeit von Kurzarbeit mit Weiterbildungsmaßnahmen zu verknüpfen. „Das ist ein richtiger Ansatz, von dem beide Seiten profitieren können.“

Villingen-Schwenningen Wieland-Werk meldet für ein halbes Jahr Kurzarbeit an Das könnte Sie auch interessieren