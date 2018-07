Seit Juli ist Professor Stefan Beckert der neue Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Beckert wurde von Seiten des Klinikums am Freitag offiziell in seiner neuen Rolle als Klinikdirektor der Öffentlichkeit vorgestellt. Der 45-Jährige kommt von der Uniklinik Tübingen, wo er seit 2009 Oberarzt der Chirurgischen Universitätsklinik war. Seit 2012 war er Leitender Oberarzt der Chirurgischen Universitätsklinik sowie Leiter der Arbeitsgruppe Chirurgische Onkologie und Leiter der Forschungsgruppen Chirurgische Onkologie und Wundheilung. Geboren ist Beckert, der verheiratet ist und drei Kinder hat, in Würzburg. Seinen Beruf hat er im Studium der Humanmedizin an den Universitäten in Regensburg und Würzburg erlernt. Seit 2007 ist er Facharzt für Viszeralchirurgie. Seine klinischen Schwerpunkte liegen dementsprechend unter anderem auf dem Gebiet der Chirurgie von Speiseröhre, Magen-Darm-Trakt, Bauchspeicheldrüse, Leber und Schilddrüse sowie in der Chirurgischen Onkologie, der Metastasen-Chirurgie und der minimal-invasiven Chirurgie.

