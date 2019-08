Schwarzwald-Baar/Bad Dürrheim (sk) Zu einem recht spektakulären Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Autofahrer ist es nach einem fehlerhaften Überholvorgang des Fahrers eines Pkw-Anhänger-Gespanns am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Bundesautobahn A 81 beim Autobahndreieck Bad Dürrheim gekommen, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer des Gespanns war mit einem Ford Focus und einem Autotransportanhänger, beladen mit einem alten Fiat 500, auf der A 81 in Richtung Singen unterwegs. Etwa auf Höhe des Autobahndreiecks Bad Dürrheim wechselte der junge Gespannfahrer zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens von der rechten auf die linke Fahrspur, ohne auf einen sich auf der Überholspur von hinten schnell nähernden VW Scirocco zu achten.

Trotz sofortiger Vollbremsung konnte der 28-jährige Scirocco-Fahrer einen Aufprall gegen den unmittelbar vor ihm einscherenden Autotransportanhänger nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Anhänger von der Kupplung des Ford Focus gerissen und schleuderte in die Schutzplanken an der rechten Fahrbahnseite. Hierbei löste sich der mangelhaft gesicherte, historische Fiat 500 von der Ladefläche des Hängers, schleuderte über die Fahrbahn und prallte in die Mittelschutzplanken. Auch der Ford drehte sich zunächst gegen die Mittelschutzplanken und schleuderte schließlich gegen die Planken an der rechten Fahrbahnseite. Hierbei hatte der Ford-Fahrer Glück und blieb unverletzt.

Der Scirocco drehte sich nach dem heftigen Zusammenprall zum rechten Fahrstreifen und blieb dort stark beschädigt stehen. Dessen Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.

Durch den Unfall entstand ein Schaden von über 40 000 Euro. Der Autobahnabschnitt musste während der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Singen bis 21 Uhr teils voll gesperrt werden.