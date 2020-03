Die Sparkasse Schwarzwald-Baar schließt auf Reaktion auf das Coronavirus einzelne Geschäftsstellen. Ab Mittwoch, 18. März, sind nur noch folgende Standorte für Kunden geöffnet:

Die Hauptstellen in Villingen und Schwenningen, in St. Georgen, Furtwangen und Donaueschingen sowie die Filialen in Bad Dürrheim, Blumberg, Bräunlingen, Brigachtal, Geisingen, Hüfingen, Königsfeld, Niedereschach, Schonach, in Vöhrenbach, in Triberg in der Hauptstraße und in der Vöhrenbacher Straße in Villingen.

Die Kernelemente der Sparkasse – insbesondere die Bargeldversorgung an den Geldautomaten, der Zahlungsverkehr und das Wertpapiergeschäft – werden laut Sparkasse im gesamten Geschäftsgebiet weiterhin sichergestellt. Sämtliche Geldautomaten stehen den Kunden in gewohnter Weise zur Verfügung. Zudem soll die telefonische Erreichbarkeit insgesamt ausgebaut werden.

Darüber hinaus stellt die Sparkasse Schwarzwald-Baar die Liquiditäts- und Kreditversorgung sicher und gibt hierzu auch entsprechende KfW-Programme der Bundesregierung schnell und effektiv weiter, sobald die KfW diese Programme freigegeben hat.