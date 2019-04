von Lea Spormann

Die Angelsaison hat am 1. April wieder gestartet. Mittlerweile sind in der Anglergesellschaft Villingen-Schwenningen 140 Erwachsene und 15 Jungangler Mitglied, die jetzt wieder Fische fangen werden. Doch das ist dem Verein noch lange nicht genug: Sie hoffen auf mehr Nachwuchs, um auch jetzt im 100. Jahr ihres Bestehens die Nachfolge zu sichern.

Moritz Bürker ist seit mehr als fünf Jahren bei der Anglergesellschaft. Zunächst hat er den Jugendfischereischein beantragt, aber mit 15 Jahren dann auch den offiziellen Anglerschein gemacht. "Ich bin damals durch einen guten Freund meines Opas zum Angeln gekommen. Er hat mich einmal mitgenommen und da hat mir das so gut gefallen, das ich immer wieder Angeln gehen wollte", erzählt Moritz Bürker.

So gelingen die ersten Schritte im Verein

Zunächst trat er der Jugendgruppe des Vereins bei und beantragte beim Bürgeramt den Jugendfischereischein. Dieser kann ohne Prüfung für Jugendliche ab 10 bis 15 Jahren ausgestellt werden. "Wer den Jugendfischereinschein besitzt, kann allerdings nur in Begleitung eines Erwachsenen mit Fischereischein fischen", erklärt Christian Föhrenbach, der Vorstand der Anglergesellschaft. Für die ersten Schritte ist deshalb auch die Jugendgruppe sehr sinnvoll, da sich die Jugendlichen hier einmal im Monat treffen und in Begleitung fischen gehen können. Außerdem wird ihnen auch eine Ausrüstung gestellt, sodass sie nicht direkt hunderte Euro dafür ausgeben müssen und erst mal ausprobieren können ob ihnen das fischen überhaupt gefällt.

Mit 14 Jahren legte Moritz Bürker dann die Fischereiprüfung ab, um zukünftig auch alleine Fischen zu können. "Anspruchsvoll bei der Prüfung war vor allem, die Gesetzeskunde rund um das Angeln, aber das ist trotzdem sehr gut machbar", erklärt Bürker.

Viele Freizeitangeboten konkurrieren

Christian Föhrenbach fällt auf, das das Interesse am Angeln bei den Jugendlichen durchaus vorhanden ist, viele aber das Hobby nach einiger Zeit wieder aufgeben. "Es ist wie bei jedem anderen Verein auch: Wir haben mit Konkurrenz zu kämpfen, da die Freizeitangebote mittlerweile sehr breit gefächert sind", erklärt Föhrenbach. Moritz Bürker ergänzt, dass das Fischen kein billiges Hobby sei und es auch sinnvoll wäre, hier neue Kontakte zu knüpfen. "Man investiert in dieses Hobby Zeit, die es einem Wert ist. Und wenn es einfach zu viele andere Hobbys gibt, bleibt nicht viel Zeit für das Angeln", sagt Moritz Bürker.

Moritz Bürker und Christian Föhrenbach freuen sich auf neue Gesichter bei der Anglergesellschaft. Wer sich das Angeln anschauen möchte, sollte vor allem Geduld mitbringen. Aber auch Verbundenheit zur Natur und Respekt vor den Tieren ist besonders wichtig. | Bild: Lea Spormann

Moritz Bürker und Christian Föhrenbach sind sich allerdings einig, dass Angeln ihre Passion ist. "Ich bin in der Natur groß geworden und liebe es einfach zu fischen", sagt Moritz Bürker. Auch Christian Föhrenbach kam schon in jungen Jahren zum Fischen. "Mein Vater war damals schon Angler und hat mich dann auch in den Verein mitgenommen. Ich liebe das Angeln, weil man sich in der Natur bewegen kann und es auch schön ist, den Fisch mit nach Hause nehmen zu können", sagt er. Wer sich das Angeln gerne einmal anschauen möchte, sollte vor allem Geduld mitbringen, bemerkt Moritz Bürker. Aber auch Verbundenheit zur Natur und Respekt vor den Tieren sei besonders wichtig. "Fischen ist vor allem auch eine sehr individuelle Sache. Man sollte interessiert sein sich natürlich auch im Verein beteiligen", sagt Christian Föhrenbach.