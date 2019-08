von Rüdiger Fein

Haben Sie schon einmal kritisch in Ihren Kleiderschrank geschaut? Pflegen Sie einen besonderen Stil, wenn es um Bekleidung geht, oder sind Sie eher der Typ, der am Grabbeltisch steht und auf neue textile Schnäppchen wartet um sich dem Mainstream anzupassen und eher uniformiert durch das Leben zu laufen. Ist ersteres der Fall, dann werden Sie sich im bunten Atelier von Lisa Schoeneck sofort wohl fühlen.

Farben und Formen spielen eine große Rolle im Leben der Näherin aus Leidenschaft, bei Lisa Schoeneck muss alles stimmen.

Die Fünfundzwanzigjährige mag es farbenfroh und individuell. Und genau so ist auch die Mode, die Lisa Schoeneck kreiert. In dem Atelier im ersten Stock eines Zweifamilienhauses in Dauchingen entsteht individuelle Mode. Das Besondere daran ist, dass diese Mode immer aus alten Ladenhütern entsteht. Haben Sie auch einen solchen Ladenhüter im Schrank hängen? Das kann eine Jacke, ein Kleid, ein Mantel oder eine Weste sein, die zwar alt, aber so gut wie nie getragen ist. Und sie ist zu schade, um sie in die Altkleidersammlung zu geben, denn es hängen in der Regel vielfältige Erinnerungen daran. Dann sind Sie mit diesem wertvollen Stück genau richtig bei Lisa Schoeneck. Bringen Sie es mit und erzählen Sie der Künstlerin etwas von sich, von Ihrem Leben, von Ihren Träumen und von ihren Leidenschaften. Dann entsteht aus dem alten Mantel ein Kleidungsstück, das wirklich nur Sie tragen können, denn es trägt einen Teil Ihrer Geschichte mit sich.

Die Mode von Lisa Schoeneck ist bunt, individuell und auffällig.

Lisa Schoeneck erzählt gerne von dem, was sie antreibt. „Ich bin gläubige Christin und schon aus diesem Grund liegt mir auch unsere Natur und Umwelt sehr am Herzen“, sagt sie. Aus diesem Grund hat sie ein Studium mit dem Schwerpunkt technische Textilien abgebrochen. Sie lasse sich in kein greifbares Berufsbild einordnen, weshalb sie ihr Hobby zu ihrem Beruf gemacht hat. Bereits mit sechs Jahren habe sie von ihrer Mutter eine Nähmaschine geschenkt bekommen und ihre Leidenschaft für ausgefallene Kleidung hat sich schon zu dieser Zeit tief in ihrem Inneren verwurzelt.

Schon mit sechs Jahren hat Lisa Schoeneck ihre erste Nähmaschine bekommen.

Verkleiden gehörte schon in jungen Jahren ebenso zu ihrem Leben wie das Verknoten von Stoffen, weil sie die schönen Stoffe nicht zerschneiden und dadurch zerstören wollte. Heute zaubert Lisa Schoeneck aus alten Schrankhütern zauberhafte und ganz individuelle Kleidungsstücke. Sie selber trägt auch immer Kleidung, die etwas von ihr persönlich erzählt. „Die Menschen sprechen mich im Bus oder auf der Straße an und wollen wissen, in welcher Boutique es solche bunten Teile gibt.“ Die Antwort, dass die junge Frau selbst die Designerin dieser Kreationen ist, erstaunt viele der Fragesteller. „So kommt man ins Gespräch“, lacht die Schneiderin. Das sei ihr ganzes Marketing und sie kann sich über Mangel an Aufträgen nicht beklagen. „Meine Kunden müssen Zeit und Geduld mitbringen, für die Aufträge gibt es eine kleine Warteliste.“ Oberste Priorität hat für Lisa Schoeneck aber

Die Näherin legt großen Wert darauf, die Geschichte jedes Kleidungsstückes zu kennen.

ihre Familie.