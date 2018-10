Pünktlich um drei Uhr kommt Jutta Hug-Aberle jeden Morgen an die Abladestation. In der Bushaltestelle vor der alten Post in Mönchweiler steht ein großer Stapel druckfrischer Zeitungen, die darauf warten, an die Abonnenten verteilt zu werden. Obwohl das Thermometer an diesem Morgen nur drei Grad Celsius anzeigt, ist Jutta Hug-Aberle bester Laune.

Bevor es losgehen kann, muss allerdings noch die Post sortiert werden. Denn die Zusteller liefern nicht nur die Zeitung, sondern stellen auch Briefe und Kataloge zu. Knapp 100 Zeitungen und mehrere Dutzend Briefe müssen heute in ihrem Zustellbezirk verteilt werden. Insgesamt gibt es 434 Zusteller in der Region Schwarzwald.

21 Uhr, Konstanz: Der Zeitungsdruck beginnt. Bis alle 16 Ausgaben der Tageszeitung gedruckt sind, dauert es vier Stunden. Hier sieht man Marcel Krumbiegel beim Einziehen der Papierbahnen in die Druckmaschine Cortina. | Bild: Nina Kenda

"Zeitungszusteller sein, ist das letzte große Abenteuer der Menschheit", erklärt Jutta Hug-Aberle, als sie schnellen Schrittes zum ersten Briefkasten eilt. In Mönchweiler trifft das tatsächlich auch noch zu. Nachts sind die Straßenlaternen komplett ausgeschaltet, das Dorf liegt stockfinster und ruhig. Das einzige Licht kommt von Hug-Aberles Stirnleuchte.

23.30 Uhr, Konstanz: Die Zeitungen werden verladen. Bis zum Ende des Zeitungsdrucks, der gegen 1 Uhr ist, werden die rund 120.000 Zeitungsexemplare verladen und ausgeliefert. Hieu-Nghia Le hat beim Einladen der Zeitungen alle Hände voll zu tun. | Bild: Nina Kenda

"Natürlich würde man sich mit mehr Licht sicherer fühlen. Wenn es wirklich zappenduster ist, dann macht man sich schon Gedanken über Geräusche", erklärt Hug-Aberle. "Aber: Ab vier Uhr wird es hell." Hug-Aberle meint damit nicht die Sonne, sondern die Straßenlaternen, die dann wieder angehen. Menschen trifft sie bei ihrer Arbeit kaum, obwohl ab fünf Uhr der Berufsverkehr merklich zunimmt.

2.00 Uhr, Mönchweiler: Die Zusteller übernehmen. Die ersten Zusteller nehmen die Zeitung an der Ablagestelle in Empfang. Neben der Zeitung verteilt Jutta Hug-Aberle auch Briefe und Kataloge. | Bild: Rodgers, Kevin

Die Witterung macht ihr meistens nichts aus. "An einem ruhigen Morgen wie heute ist es angenehm, wenn man früh morgens schon an die frische Luft kommt. Auch Regen macht mir nichts aus", erklärt Jutta Hug-Aberle. Dann müsse man nur aufpassen, dass die Zeitung nicht nass wird. Sommer und Winter seien etwas unangenehmer. "Wenn die Straßen im Winter nicht geräumt sind, ist das Ziehen des Wagens eine richtige Qual", berichtet Hug-Aberle. Dennoch mag sie ihren Job. Müdigkeit ist kein Thema. "Natürlich muss man nachmittags mal abliegen, aber ich gehe nicht früh ins Bett."

4.00 Uhr, Mönchweiler: Unterwegs im Bezirk. Jeder Zusteller hat ein bestimmtes Zeitfenster, welches er selbst wählen kann, um die Zeitungen zuzustellen. Für ihre Tour braucht Jutta Hug-Aberle etwa zwei Stunden. | Bild: Rodgers, Kevin

Unterwegs genießt Jutta Hug-Aberle die morgendliche Stille. Da bleibt auch genug Zeit, um sich Gedanken über die ideale Briefkastenform zu machen. Fazit: Für Zusteller am besten seien die geräumigen Modelle mit Zeitungsrolle. Aber auch skurrile Briefkästen sind immer gern gesehen.

6.00 Uhr: In vielen Wohnungen: Die Zeitung ist beim Leser. Spätestens bis 6 Uhr haben alle Zusteller

die Zeitungen verteilt. Dann steht dem Lesevergnügen nichts mehr im Wege. Auch SÜDKURIER-Volontär Sebastian Küster schätzt den morgendlichen Blick in die Zeitung. | Bild: Rodgers, Kevin

Von den Lesern fühlt sich Hug-Aberle in ihrer Arbeit im Großen und Ganzen wertgeschätzt. Vor allem an Weihnachten freut sie sich über viele kleine Aufmerksamkeiten. Sie wohnt auch in ihrem Bezirk, den sie seit mehr als 15 Jahren betreut und wo sie viele Menschen persönlich kennt. Abgesehen von der Uhrzeit, an die man sich schnell gewöhne, mache der Beruf Spaß. Außerdem würden die Abwehrkräfte gestärkt, sagt Hug-Aberle und lacht.

