Nein, auf einen genauen Geldbetrag möchte sich Ulrich Kotthaus nicht festnageln lassen. Klar wird im Laufe des Pressegesprächs am Mittwoch nur: Der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) fehlt Geld, und zwar eine ganze Menge. Kotthaus, seines Zeichens Rektor des Schwenninger Standortes der DHBW erklärt die Unterfinanzierung seiner Hochschule lieber mit einem praktischen Vergleich. „Klar ist, dass es sich um einen höheren Millionenbetrag handelt. Die Hälfte unserer Kurse sind nicht auskömmlich finanziert.“

Wie ein Duales Studium funktioniert

Die DHBW ist mit rund 34 000 Studierenden die größte Hochschule in Baden-Württemberg. Sie ist verteilt auf insgesamt zwölf Standorte in ganz Baden-Württemberg. Am Standort Schwenningen sind die Fakultäten für Wirtschaft und Sozialwesen angesiedelt. Derzeit studieren hier 2462 Studierende im Dualen Studium. Voraussetzung für das Studium ist ein Ausbildungsvertrag mit einem Partner der Hochschule. Dies kann entweder ein Unternehmen, aber auch eine Institution oder eine öffentliche Einrichtung sein. Im dreijährigen Bachelor-Studium wechseln sich etwa im Dreimonatsrhythmus Theoriephasen an der Hochschule mit Praxisphasen in den Unternehmen ab. Die DHBW ist laut Rektor Kotthaus kontinuierlich mit den Dualen Partnern in Kontakt, um die Inhalte des Studiums den Bedürfnissen von Unternehmen und Institutionen anzupassen.

Anspruchsvolles Pensum

Einfacher als das Vollzeitstudium ist das Duale Studium keineswegs. Während Bachelor-Studiengänge in der Regel 180 Creditpoints umfassen, sind es an der DHBW 210 Creditpoints, erklärt Torsten Bleich, der Dekan der Fakultät Wirtschaft: „Damit sind wir am äußersten Ende der Arbeitsbelastung angekommen.“ 30 Creditpoints entsprechen der Arbeitslast eines Semesters. Die DHBW-Studierenden müssen folglich in sechs Semestern das Pensum von sieben Semestern pauken, wobei die Leistungen in den Praxisphasen mitzählen. Vor allem bei den Partnern in der Wirtschaft ist das Duale Studium sehr beliebt. „Wir haben Weltmarktführer und Hidden Champions an jeder Ecke, denen wir ein attraktives Studienangebot bieten müssen“, erklärt Rektor Kotthaus. Derzeit hat die DHBW 933 Duale Partner, 103 davon kommen direkt aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Neuer Rektor hat zwei Ziele

Seit 1. April 2018 ist Ulrich Kotthaus Rektor der DHBW in Schwenningen. Für seine Amtszeit hat er sich zwei Ziele gesteckt. „Zum einen ist das die Internationalisierung unserer Hochschule. Die Studierenden sollen die Möglichkeit haben, Praxisphasen im Ausland zu absolvieren. Das ist auch für Unternehmen interessant, die zum Beispiel in China oder den USA aktiv sind“, so Kotthaus. Zudem seien sehr gute Englischkenntnisse mittlerweile Standard.

Das zweite Ziel ist das Anpassen der Studiengänge an die Digitalisierung. So wird es ab 2019 den neuen Studiengang Digital Business Management geben. „Wir wollen die klassischen BWL-Studierenden in die Lage versetzten, digitale Prozesse zu verstehen“, erklärt Prorektor Torsten Bleich das Konzept. Dazu werde etwa die Hälfte der Theorie ausgetauscht. Beispiele in der Praxis seien die Industrie und das Controlling in Unternehmen. Auch digitale Vermarktung, Personal und das Bankwesen stehen auf der Liste.

Mittelfristige Finanzierung ungeklärt

Kritik äußert das Leitungsteam der DHBW an der unklaren finanziellen Zukunft. Die zuständigen Landesministerinnen der Grünen, Edith Sitzmann (Finanzen) und Theresia Bauer (Wissenschaft und Forschung), können bisher noch kein Konzept für einen neuen Hochschulfinanzierungsvertrag vorweisen. Der aktuelle Vertrag läuft 2020 aus, und damit auch die Hochschulfinanzierung, obwohl die DHBW weit darüber hinaus plant. Außerdem wartet die DHBW seit zwei Jahren auf die Zusage des Landes für ein neues Hörsaalgebäude für das Sozialwesen. „Wir wollen mittelfristig nicht mit Zelten arbeiten, sondern brauchen eine adäquate Lösung“, erklärt Verwaltungsdirektor Andreas Heidinger mit Blick auf drohende Provisorien. An Unterstützung aus der Regionalpolitik mangelt es in des nicht. So haben die Landtagsabgeordneten Karl Rombach (CDU), Martina Braun (Grüne) und VS-Oberbürgermeister Rupert Kubon bereits Briefe an die beiden Ministerinnen geschickt.

