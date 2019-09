Weil der Fahrer eines PS-starken Audi S 6 mit schweizer Zulassung in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn drängelte, ermittelt jetzt die Verkehrspolizei wegen Nötigung. Es werden Zeugen und weitere Geschädigte gesucht, so ein Sprecher der Beamten. Die Anzeigenerstatter fuhren am Mittwoch gegen 22.15 Uhr in ihrem Audi auf der A 81 in Richtung Singen.

Der 21-jährige Fahrer befand sich bei Tempo 200 auf der Überholspur. Zwischen den Anschlussstellen Horb und Empfingen kam von hinten ein noch schnelleres Auto und schloss auf. Schon von Weitem gab der herannahende Fahrer unmissverständliche Lichtzeichen.

Wegen des dichten Verkehrs auf der rechten Spur konnte der junge Audi-Fahrer nicht sofort nach rechts wechseln, was der drängelnde Nachfolger mit dichtem Auffahren und ständiger Lichthupe quittierte. Als der 21-Jährige wieder nach Rechts einscherte, setzte sich der Audi mit Züricher Zulassung direkt vor ihn und fuhr zunächst mit der dort erlaubten Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern weiter.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen

In der Folge verringerte dessen Fahrer sein Tempo immer mehr. Deswegen setzte der 21-Jährige zum Überholen an. Sein Vordermann blockte den Überholvorgang jedoch ab, indem er ebenfalls auf die linke Spur wechselte.

Der Betroffene erstattete danach Anzeige bei der Verkehrspolizei. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, denen der schnelle Audi S 6 mit ZH-Zulassung aufgefallen ist und weitere Geschädigte, die von dem Audifahrer in ähnlicher Weise behindert oder genötigt worden sind. Kontakt zur Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil: Telefon 0741 328790.