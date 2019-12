Arendt Gruben ist Vorstandsvorsitzender der Sparkasse und Initiator des Wettbewerbs. Er freut sich heute bereits auf kreative und nachhaltige Einreichungen zum Schulwettbewerb. Er sagt: „Mit dem SÜDKURIER haben wir eine wunderbare Idee kreiert, die wir seither gemeinsam in großer Überzeugung hochhalten. Die Schülerinnen und Schüler bekommen hier für großartige Ideen große öffentliche Aufmerksamkeit und zudem Unterstützung bei der Umsetzung.“

Sieger 2018: Die Bickebergschule Villingen holt insgesamt 16 000 Euro. | Bild: Roland Sigwart

Gruben weiter: „Nebenbei profitieren die Schulen, die mit jedem präsentierten Projekt auch ein Image-Plus verbuchen dürfen.“ SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz anerkennt: „Schulen stehen für sehr viel mehr als für das pure Vermitteln von Faktenwissen. Viele Lehrer engagieren sich weit über das Maß des Geforderten hinaus und stärken Schüler in Projekten und anderen Dingen. Dieses Engagement von Lehrern und Schülern machen wir sichtbar und freuen uns darüber. So definieren wir beim SÜDKURIER Verantwortung für unsere Region – und ich bin dankbar, dass wir mit der Sparkasse einen gleichdenkenden Partner an der Seite haben.“

Sieger 2016: Die Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen räumt 10 500 Euro ab. | Bild: Roland Sigwart

Bereits beim ersten Schulwettbewerb im Jahr 2012 profitierten 30 Schulen von den Preisgeldern; viele stimmige Projekte konnten auf den Weg gebracht werden. Der Schulwettbewerb 2020 wird von SÜDKURIER und Sparkasse zum fünften Mal ausgelobt. Er findet alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Vereinswettbewerb statt.

Sieger 2012: Die Realschule Donaueschingen gewinnt 15 000 Euro. | Bild: Roland Sigwart

Bei den vergangenen Schulwettbewerben konnten sich Projekte ganz vorne platzieren, die ihr Handeln auf Menschen, die Hilfe nötig haben, konzentrieren. Auch Vorhaben zur Verbesserung von schulischer Umgebung wurden ausgezeichnet.

Sieger 2014: Die Bregtalschule Furtwangen freut sich über 5000 Euro. | Bild: Roland Sigwart

Jeder, der beim Schulwettbewerb mitmacht, kann tolle Preise gewinnen. Unter allen Lesern, die mit abstimmen, werden zusätzlich Preise verlost. Nicht nur die SÜDKURIER-Leser und eine hochkarätig besetzte Jury werden die Projekte bewerten. Auf der Facebookseite des SÜDKURIER und der Sparkasse werden im Frühsommer zusätzlich die Vorhaben einzeln vorgestellt und zur Bewertung freigegeben.

Hier können Sie sich das Bewerbungsformular als beschreibbare PDF-Datei herunterladen:

Dateiname : Bewerbungsformular für den SÜDKURIER-Schulwettbewerb 2020 Dateigröße : 1.39 MBytes. Datum : 20.12.2019 Download : Jetzt herunterladen