Die Beschäftigung mit dem Thema Industrie 4.0 an der Staatlichen Feintechnikschule mit Technischem Gymnasium beschränkt sich nicht auf die Lernfabrik Industrie 4.0. Es sei notwendig, das große komplexe Thema Industrie 4.0 in kleinen Unterrichtseinheiten schnell in den Unterricht zu integrieren, teilt die Schule mit. Deshalb wurde im letzten Jahr ein Industrie-4.0-Vorbereitungslabor eingerichtet. Dies wurde durch die finanzielle und personelle Unterstützung durch das Landratsamt Schwarzwald-Baar ermöglicht. Für 120 000 Euro wurden neues Labormobiliar und die Lehrmittel beschafft, welche für die Vermittlung der Grundlehrinhalte für Industrie 4.0 notwendig sind.

Bessere Ausbildung möglich

Damit stünden den Schülern der Feintechnikschule und des Technischen Gymnasiums nun Laborplätze zur Verfügung, mit denen die technischen Lehrer die Grundlagen der Industrie-4.0-Technologien begreifbar machen könnten. Dazu gehörten verschiedene industrielle Antriebstechniken, digitaltechnische Komponenten, intelligente Sensoren in Verbindung mit virtueller Realität, das Programmieren von smarten vernetzbaren Geräten und das Integrieren von Industrierobotern in automatisierte Prozesse. All das verbessere die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler erheblich.

Neue Installationen

Damit dies umsetzbar war, musste der Laborraum entsprechend umgebaut werden. Hierbei unterstützte das Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg die Schule mit weiteren 40 000 Euro. Es wurde die komplette Elektroinstallation erneuert, dazu kam eine intelligente LED-Beleuchtung, welche auch durch Tablets und Smartphones gesteuert werde und damit allen Beleuchtungsbedürfnissen gerecht werden könne.

Hunderte Meter Kabel verlegt

Sehr aufwendig, aber wichtig sei die Verlegung von hunderten von Metern Netzwerkkabel für die Netzwerktechnik, um auch an jedem Schülerlaborplatz mehrere vernetzbare Geräte betreiben zu können. Dieses Labor sei nun so universell eingerichtet, dass auch zukünftige Technologien einfach in den Laborunterricht integriert werden können.

