von SK

Auch in diesem Jahr folgten in ganz Baden-Württemberg zahlreiche Schüler und Lehrer der Einladung zum Informationstag Bauausbildung in 18 überbetrieblichen Ausbildungszentren. Im Ausbildungszentrum Bau Donaueschingen waren es 477 Besucher, die sich an zwei Tagen über die Bauberufe informierten. Für viele war es der erste Kontakt zu einer faszinierenden Berufswelt, die ein vielfältiges Tätigkeitsfeld bietet und von modernster Technik geprägt ist. Nach einem Einführungsvortrag hatten die Schüler in den Werkhallen Gelegenheit, mit Auszubildenden und Ausbildungsmeistern ins Gespräch zu kommen und ihr Talent anhand kleiner praktischer Aufgaben zu erproben.

Ziel ist es, Schülern in der Berufsorientierungsphase ein anschauliches Bild von Ausbildung, Berufspraxis und Entwicklungsmöglichkeiten in der Baubranche zu vermitteln. Zu den Vorteilen der über 20 Bauberufe zählt die Sicherheit der Arbeitsplätze durch den auch künftig hohen Baubedarf. Hinzu kommen sehr gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Auch die Ausbildungsvergütungen können sich sehen lassen. Mehr denn je ist auf den Baustellen Wissen gefragt, Muskelkraft spielt – auch aufgrund des zunehmenden Maschineneinsatzes – eine weniger wichtige Rolle. Daher bieten die Bauberufe auch Frauen interessante Berufsperspektiven.

Nach Abschluss der Ausbildung eröffnen sich jungen Baufachkräften zahlreiche Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg. Bei entsprechender Fortbildung können sie Vorarbeiter, Polier oder Meister werden. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann studieren und einen Bauingenieurabschluss erwerben. Eine interessante Perspektive stellt der Schritt in die Selbständigkeit dar. Insgesamt wurden im Ausbildungsjahr 2017/2018 in Baden-Württemberg rund 5900 Nachwuchskräfte ausgebildet. Weitere Informationen stehen im Internet unter www.infotag-bauausbildung.de, oder www.bau-dein-ding.de. Auch heute besteht noch die Möglichkeit, sich im Ausbildungszentrum, Humboldstraße 9, in Donaueschingen zu informieren.

