Er gehört seit mehr als 20 Jahren zu den erfolgreichsten Musikern in Deutschland und trat schon vor Papst Johannes Paul II. auf. Am Mittwoch rockte Popsänger Sasha das Kraftwerk beim Rottweiler Ferienzauber.

Sänger Sasha reißt bei seinem Konzert in Rottweil die Fans vom ersten Augenblick an mit. Das Publikum, zumeist weiblich, zeigte sich begeistert. | Bild: Sprich, Roland

Sasha ist ein Sänger, der sich immer wieder neu erfindet und seine Fans immer wieder überrascht. In seinen Anfängen als Teenie-Schwarm sang er als Solokünstler englisch.

Heiß, heißer, Sasha. Der Sänger überrascht seine Fans immer wieder neu. | Bild: Sprich, Roland

Unter dem Pseudonym Dick Brave machte er mit seiner Band einen musikalischen Ausflug ins Rockabilly-Genre. Jetzt hat sich Sasha wieder weiterentwickelt und singt deutsch. Und überrascht seine Fans damit schon wieder. An seinem Image als Teenie-Schwarm hat sich in den vergangenen 20 Jahren nichts geändert.

Alte und neue Lieder, darunter auch aus dem neuen Album, hatte Sasha im Gepäck. Die Musik reißt die Zuschauer mit. | Bild: Sprich, Roland

Wenngleich Sasha heute natürlich reifer geworden ist und mit markantem Zehntagebart auftritt. Vor der Bühne stehen die Teenies von damals und die Teenies von heute und himmeln ihn gleichermaßen an. Der Sänger genießt das. Und liefert dabei alles andere als eine Ein-Mann-Show ab.

„Ihr müsst mitmachen“, ruft Sasha gleich zu Beginn dem Publikum zu und forderte zum mittanzen und mitsingen auf. Das fiel nicht weiter schwer. Sashas Musik, egal ob deutsch oder englisch, ging sofort in die Beine und man konnte gar nicht anders, als dem Ruf des Grooves zu folgen. Das ganze Kraftwerk war in Bewegung. Selbst die Männer zog der Frauenschwarm Sasha mit.

Musikalisch hatte Sasha vor allem die Musik seines aktuellen Albums „Schlüsselkind“ dabei. Von „Weiße Weste“ über „Polaroid“ bis zu „Gorilla“, wo er das Publikum zum menschenaffenähnlichen Imponiergehabe aufforderte und selbst als musikalischer Kraftprotz über die Bühne tobte, bis der Gorilla plötzlich den Schmusesong „I feel lonely“, seinem Hit aus der Anfangszeit, hauchte.

Der „Gorilla“: Mit Sasha ist ein musikalischer Kraftprotz im Kraftwerk unterwegs. | Bild: Sprich, Roland

„Lonely“, also einsam, brauchte sich Sasha derweil im Kraftwerk wirklich nicht zu fühlen. Die gute Laune des Sängers schwappte von der ersten Minute an auf die Fans über, die vor der Bühne beinahe ebenso Schwerstarbeit leisteten wie Sänger samt erstklassiger Combo auf der Bühne. Und in den rund anderthalb Stunden Konzert gab es denn auch noch einen Ausflug in die Dick-Brave-Zeiten, wo der Sound, nicht jedoch die gute Stimmung umschlug.

