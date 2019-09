von Hans-Jürgen Götz

Rottweil – „4 Hochzeiten und ein Traumurlaub“, unter diesem Motto sind jede Woche auf dem TV-Sender VOX vier neue Hochzeitspaare im Wettbewerb um die beste Hochzeitsfeier zu sehen. In der kommenden Woche können die Fernsehzuschauer das Rottweiler Brautpaar Janette und Dejan Kampic bei ihrem wichtigen Schritt in die gemeinsame Zukunft erleben.

Die beiden sind bereits seit 2008 ein Paar. Es hat aber noch bis Januar diesen Jahres gedauert, bis Dejan sich einen Ruck gab und um die Hand seiner Janette anhielt. Dafür war es dem gebürtigen Kroaten wichtig, zuerst kirchlich und danach erst standesamtlich seine Janette, eine gebürtige Polin, heiraten zu können. „Das ist gar nicht so einfach, dazu braucht man die Genehmigung des Bischofs“, so Dejan Kampic, „und noch schwieriger wird es, wenn man auch noch ausgerechnet an einem Ostersonntag heiraten möchte“. Am Ende sollte aber alles gelingen und die Hochzeitsvorbereitungen konnten beginnen.

Kurz vorher hatte aber seine liebe Janette dann aber doch noch eine verrückte Idee: Warum sollten sie sich nicht als Brautpaar auch für diese Hochzeits-Serie bei VOX bewerben? „Das ist so eine typische Frauen-Sendung“, erklärt Janette, die keine Folge dieser Sendung verpasst. „Und es gelang mir, Dejan für diese spontane Idee zu begeistern.“

Gesagt, getan. Ein Interview und Test-Videos mussten sie absolvieren. Nach kurzer Zeit kam dann auch schon die Zusage des Fernsehsenders. Das war zwar nur zwei Wochen vor der geplanten Hochzeit, aber das Paar musste sich dafür ja nicht wirklich speziell vorbereiten, einfach nur heiraten, wie geplant. So waren am Hochzeitstag nicht nur die 150 Freunde und Familienmitglieder geladen, sondern auch das Kamera-Team von VOX, die den ganz besonderen Tag dokumentierten.

Das Kamerateam von VOX überreicht dem Brautpaar aus Rottweil dieses Erinnerungsgeschenk bei den Dreharbeiten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Außerdem waren noch die drei anderen Bräute zu Gast, die zusammen mit dem Paar um die schönste Hochzeitsfeier wetteifern. Bei dem Wettbewerb bewerten die Bräute untereinander die Hochzeiten der anderen. Dabei gibt es Punkte für das Brautkleid, die Lokalität, das Essen und die Stimmung.

Die vier Hochzeiten werden dann von Montag bis Donnerstag jede Woche auf VOX ausgestrahlt. Am Freitag folgt dann das Finale mit den Bewertungen. „Wir haben eine gute Chance zu gewinnen“, spekuliert Dejan Kampic. „Wir haben eine riesige Party geschmissen von der alle noch lange reden werden“, ist er sich sicher. Ob das Rottweiler Paar die Traumreise wirklich gewinnen wird, erfahren die Fernsehzuschauer jedoch erst am kommenden Freitag, nachdem sie auch die Hochzeitsfeiern der anderen drei Brautpaare miterleben durften. Bis dahin ist der Ausgang noch streng geheim. Es bleibt also noch spannend, welches Brautpaar am Ende in der großen Hochzeitslimousine als Gewinner davon fahren wird.

„In jedem Fall hat es uns sehr viel Spass gemacht. Das würden wir jederzeit wieder machen“, freuen sich Janette und Dejan Kampic. „Auch das Kamera-Team war sehr nett. Zum Schluss haben wir gar nicht mehr bemerkt, dass sie da waren.“ Ein eigenes Video von der Hochzeitsfeier hat das Paar auf YouTube eingestellt.

Die Sendung bei VOX wird am Montag um 16 Uhr ausgestrahlt. Am Freitag folgt die Entscheidung, ob sie auch gewonnen haben.

Übrigens ist der kommende Montag – 09.09.2019 – ein Schnapszahl-Datum, an dem sicherlich auch wieder viele andere Paare heiraten werden. Der Freitag mit der Gewinner-Entscheidung ist dann der 13. September. An diesem Tag können Sie dem jungen Paar aus Rottweil die Daumen drücken, dass ihr Traum in Erfüllung geht und sie ihre Belohnung für die beste Hochzeitsfeier erhalten: Eine Traumreise für zwei.