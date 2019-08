Im dritten Jahr des Vereins für solidarische Landwirtschaft Baarfood floriert der Verein: Über 200 Mitglieder konnte Baarfood inzwischen von seinem Konzept des gemeinsamen, ökologischen und regionalen Gemüseanbaus überzeugen. Um die insgesamt 86 Gemüseabnehmer wöchentlich mit frischem Gemüse direkt vom Acker zu versorgen, hat der Verein mittlerweile zwei ausgebildete Gärtnerinnen angestellt.

Schwarzwald-Baar Warum Schottergärten ökologisch keinen Sinn machen Das könnte Sie auch interessieren

Informationen und Eindrücke aus erster Hand

Am kommenden Sonntag möchte der Verein am „Tag des offenen Ackers“ allen Interessenten sein Konzept vorstellen. Gäste sind auf dem Gemüseacker in Brigachtal-Überauchen – gegenüber des Sportplatzes des SV-Überauchen – von 11 bis 17 Uhr willkommen. Neben der kulinarischen Versorgung mit Getränken, sowie hausgemachten süßen und salzigen Kuchen ist ein reiches Programm geboten. Um 13 und 14 Uhr bietet der Verein Informationen über das Projekt und eine Führung über den Gemüseacker an.

Mönchweiler Ein ganz besonderer Garten: Lorenz Schütz will Gottes Natur erhalten Das könnte Sie auch interessieren

Der Verein freut sich über neue Mitglieder. Am kommenden Sonntag bietet sich die ideale Gelegenheit, sich direkt zu informieren, Eindrücke zu gewinnen und offene Fragen loszuwerden. Wer ab April 2020 einen wöchentlichen Gemüseanteil erhalten möchte, muss bis Ende des Jahres Vereinsmitglied werden und zu Beginn des neuen Kalenderjahres an der Bieterrunde teilnehmen.