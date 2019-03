von SK

Beim 21. Selbsthilfetag am Sonntag, 17. März, in Bad Dürrheim, bieten wieder 35 Selbsthilfegruppen des Schwarzwald-Baar-Kreises die Möglichkeit des Kennenlernens, der Beratung und des Knüpfens hilfreicher Kontakte an. Zum Programm im Haus des Bürgers gehören wie immer auch Gesprächsrunden im Herzogin-Luise-Raum, im Haus des Gastes gibt es Vorträge zweier Mediziner aus Freiburg.

"Dass der Selbsthilfetag zum 21. Mal stattfindet, zeigt, dass es eine Veranstaltung ist, die sich etabliert hat", findet Jochen Früh, Leiter des Gesundheitsamtes. "Wir konnten letztes Jahr mehr als 500 Besucher verzeichnen", berichtet Stefanie Kaiser von der Selbsthilfekontaktstelle am Landratsamt/Gesundheitsamt.

Neue Selbsthilfegruppen

Drei neue Gruppen haben sich dieses Mal angesagt. Bei der ersten Selbsthilfegruppe "ME-CFS" geht es um ein wenig bekanntes Krankheitsbild – das chronische Müdigkeits-/Erschöpfungssyndrom. Diese Gruppe gibt es seit zehn Jahren in Freiburg. Sie will helfen, hier eine solche Selbsthilfegruppe zu etablieren. Die zweite ist die Selbsthilfegruppe "Cinderella" aus Villingen-Schwenningen. Zu ihr gehören Eltern und Angehörige von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Essstörungen. Die Gründung dieser Gruppe vor einem Jahr resultiert aus dem bekannten Theaterprojekt "Püppchen", das in den vergangenen zwei Jahren hier im Kreis an Schulen gezeigt wurde.

"Die Magersucht ist ein in der Öffentlichkeit wenig beachtetes Krankheitsbild", erklärt Jochen Früh. Es brauche Mut, dazu zu stehen. Seitens der Allgemeinen Ortskrankenkasse wisse man von 160 Erkrankungen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Diese Zahl dürfe man ruhig um die Behandlungszahlen der anderen Krankenkassen verdoppeln. Die Dunkelziffer dürfte wegen nicht gemeldeter Behandlungsfälle weitaus höher liegen.

Die dritte neue Gruppe ist die ADHS-Selbsthilfegruppe aus Mönchweiler. Sie wurde vor einem Jahr gegründet.

Gesprächsrunden

Die erste Gesprächsrunde im Herzogin-Luise-Raum ist mit "ME-CFS" und findet um 12.30 Uhr statt, um 14 Uhr veranstaltet die Selbsthilfegruppe "Cinderella" eine Gesprächsrunde, gefolgt vom Sozialverband VdK um 15 Uhr. Um 16 Uhr geht es unter der Leitung des Kardiologen Hans-Jürgen Lieschke um das Gesprächsangebot für Bluthochdruck-Betroffene und Herzkranke.

Vorträge

Im Weinbrenner-Saal im Haus des Gastes findet er erste Vortrag um 11.30 Uhr statt. Die Ärztin Ann-Kathrin Lederer vom Uni-Zentrum Naturheilkunde spricht zum Thema "Den inneren Arzt nutzen – Grundlagen der Naturheilkunde". Über "Schätze der Natur – Entspannung und Wohlbefinden durch Wassertherapie, Klimatherapie und Detox" referiert um 13 Uhr der Internist Johannes Naumann aus Freiburg.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Der Selbsthilfetag beginnt um 11 Uhr mit der Begrüßung und geht bis 17 Uhr. Es wird ganztägig bewirtet.