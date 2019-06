Schwarzwald-Baar – Er kennt die Hölle des IS-Terrors und hilft Menschen, aus ihr zu entkommen und in ein neues Leben zu starten. Jan Ilhan Kizilhan, Professor an der Dualen Hochschule in Villingen- Schwenningen, sprach am Journalistentag auf der Südwest Messe über Ursachen von Gewalt gegen Menschen. Kizilhan weiß, was die ständige Angst um das eigene Leben aus und mit Menschen macht. Der Direktor des Instituts für Transkulturelle Gesundheitsforschung arbeitet seit 20 Jahren mit kriegstraumatisierten Menschen im In– und Ausland.

Auf großes Interesse stieß der Journalistentag auf der Südwest Messe. Dort sprach Professor Jan Kizilhan zum Thema Ursachen von Gewalt an Menschen. Bilder: Roland Sprich

„Es ist ein hohes Gut, dass wir hier alle unbekümmert sitzen können, ohne Angst zu haben“, sagte Kizilhan. Bundesweite Aufmerksamkeit erhielt der Psychologe, als er 2016 mit Hilfe der baden-württembergischen Landesregierung 1100 jesidische Frauen aus dem Nordirak nach Deutschland holte, wo sie ein neues Leben ohne Angst und Gewalt beginnen konnten. In ihrer Heimat wurden die Frauen von IS-Terroristen gefangen gehalten und vergewaltigt.

Die Frage, weshalb Menschen böse sind, bringt Izilhan zunächst auf einen einfachen Nenner. „Menschen können morden, und sie tun es.“ In der Geschichte der Menschheit habe es in allen Epochen Kriege gegeben, bei denen bisher 500 Millionen Menschen getötet wurden. Menschen Gewalt anzutun, habe immer auch mit Macht zu tun. Die perfideste Form dabei ist der Terrorismus. Dabei gibt es zwei Formen. Der „alte Terror“ hatte das Ziel, Menschen in Angst zu versetzen, ihnen das Sicherheitsgefühl zu rauben und sie wissen zu lassen; du bist nichts wert. Der Professor nannte dabei Gruppierungen wie die R.A.F. Die Steigerung ist der katastrophale Terrorismus. Hier gehe es darum, die ganze Menschheit in ihren Grundwerten zu erschüttern. Ein Beispiel sei der 11. September 2001. „Hier ging es nicht um die USA. Sondern darum zu zeigen, dass wir alle hilflos sind.

Gewalt habe viele Gesichter und Ursachen, so Kizilhan Religiöser Fundamentalismus könne ein Auslöser sein. Kizilhan machte unmissverständlich klar, dass die Welle der Gewalt auch nach Europa und nach Deutschland herüber schwappe, „wenn wir nicht aufpassen.“ Um unsere Demokratie und Freiheit langfristig zu sichern sei es wichtig, dass auch im Nahen und Mittleren Osten wie Irak und Iran wieder Frieden herrsche.

Mit den geflüchteten Menschen aus Syrien, Afghanistan und anderen Herkunftsländern ist die Gewalt auch nach Deutschland gekommen. Claudia Klett, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Transkulturelle Gesundheitsforschung an der Dualen Hochschule zeigte auf, dass geflüchtete Frauen auch in Deutschland noch Opfer von Gewalttaten werden. Insbesondere, wenn die Männer ebenfalls mit nach Deutschland gekommen sind. Hier gibt es seit 2016 Programme zur Gewaltprävention. So leiten ausgebildete Mediatorinnen Frauen zum Selbstschutz an. Und Männer werden geschult, dass im europäischen Wertesystem Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer.