Neuigkeiten beim Zweckverband Ringzug Schwarzwald-Baar-Heuberg: Bereits zum Jahreswechsel übernahm Landrat Sven Hinterseh den Verbandsvorsitz für den Zweckverband. Zudem hat mit Michael Podolski zum 1. Januar ein neuer Geschäftsführer seine Tätigkeit für den Zweckverband Ringzug

aufgenommen.

Zweckverband Ringzug: Geschäftsführer Michael Podolski und Vorsitzender und Landrat Sven Hinterseh managen die Geschicke des Verbandes seit Januar vom VS-Landratsamt aus. | Bild: Zweckverband Ringzug

Der Ringzug wird nun im Landratsamt gemanagt

Außerdem ist die Geschäftsstelle des Zweckverbandes ist umgezogen: Künftig sind die Mitarbeiter im Landratsamt in VS-Villingen anzutreffen. Unterdessen sind die beiden Ringzugchefs mit einer ersten Herausforderung aus den Reihen der Schwarzwald-Baar-Bürgerschaft konfrontiert worden.

Verein fordert Senkung der Fahrpreise

Der Verein "Not my Limba" hat in Kooperation mit Ortsverwaltungen im Brigachtal eine Initiative zur Senkung der Fahrpreise gestartet. Insbesondere auf der Ringzugstrecke zwischen Villingen und Donaueschingen sind die Fahrkartenpreise den Initiatoren ein Dorn im Auge. Dies teilt der Vorstitzende des Vereins Uwe Spille in einer Mitteilung mit. Demnach liegen ab sofort in Grüningen, Brigachtal und in Donaueschingen entsprechende Unterschriftenlisten aus. Eine Änderung der Tarifzonen und eine deutliche Verminderung "der völlig überteuerten Preise" sei das Ziel der Aktion, so Vereinschef Uwe Spille am Freitag. Bei folgenden Stellen können sich Unterstützer in die Listen eintragen: Ortsverwaltung Grüningen, Kirchberg 2. Bürgerbüro Brigachtal, im Rathaus, St. Gallusstraße 4. Kulturbahnhof Donaueschingen, Bahnhofstraße 1.