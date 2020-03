Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Schramberger Straße in der zum Landkreis Rottweil gehörenden Gemeinde Schiltach. Ein Pkw VW Polo befuhr nach Angaben eines Polizeisprechers die Hauptstraße in Richtung Am Hohenstein, stadtauswärtig, in Richtung Bundesstraße 294. Weiter heißt es „Dort stand ein Streifenwagen der Polizei, zu dem der Kleinwagen aufgeschlossen hatte. Beim Erkennen der Streife wendete der Fahrzeuglenker und fuhr zurück in den Ortskern von Schiltach. Die Streifenwagenbesatzung fuhr dem Polo unter Verwendung des Sondersignals hinterher, da an dem Fahrzeug keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren. In der Ortsmitte von Schiltach bog der VW von der Hauptstraße nach rechts in die Schramberger Straße ab. Hier kam der 29-jährige Fahrzeuglenker von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Mauer. Der Notarzt vor Ort konnte bei dem 31-jährigen Beifahrer nur noch den Tod feststellen. Der schwerverletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Klinikum geflogen.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde ein Gutachten für weitere Ermittlungen in Auftrag gegeben“, so abschließend ein Polizeisprecher in der Nacht zu Sonntag.