Am vergangenen Wochenende wurden der Polizei zahlreiche Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet. Vornehmlich betroffen waren Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis und Zollernalbkreis. In allen Fällen nutzten die Täter die früh einsetzende Dunkelheit sowie die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich durch Einwerfen von Fensterscheiben oder Aufhebeln von Türen und Fenstern Zutritt zu den Wohnräumen. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zahlreiche Sportheime werden Ziel von Dieben

In der Tat berichetet das Polizeipräsidium Tuttlingen von vielen Einbrüchen, darunter in knapp ein Dutzend Sportheime in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen und Zollernalb. In der Severin-Kern-Straße in Villingen brachen unbekannte Täter am Freitagabend in ein Wohnhaus ein, durchsuchten die Räume sämtlicher Stockwerken und entwendeten Bargeld von einigen hundert Euro. An einem angrenzenden Wohnhaus kam es zu einem versuchten Einbruch. Auch in der Sonnhalde in Deißlingen wurde – vergeblich – versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Auch ein leerstehendes Gebäude in Trossingen und ein Autohaus in Wehingen wurden in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern.

Schwarzwald-Baar Fahndungserfolg: Polizei legt professionellen Einbrechern das Handwerk Das könnte Sie auch interessieren

Die Dämmerung bietet Gelegenheiten für Einbrecher

Im Herbst und Winter nehmen Einbrüche erfahrungsgemäß deutlich zu. Die Täter nutzen häufig die für sie günstigen Tatgelegenheiten der früh einsetzenden Dunkelheit sowie die Abwesenheit der Bewohner aus. Ungeachtet des erlittenen Sachschadens stellt ein Einbruch in die eigenen vier Wände für jeden Betroffenen einen schwerwiegenden Eingriff in die Privatsphäre dar. Die Vorstellung, dass Fremde sich Zugang zum persönlichsten Lebensbereich verschafft haben, belastet manch Opfer nachhaltig. Ein solches traumatisierendes Ereignis wirkt oft über Jahre hinweg fort.

Polizei fährt verstärkt Streife

Um dies zu verhindern, wird die Polizei in verstärkt einbruchsgefährdeten Wohngebiete Streife fahren, zahlreiche Sensibilisierungsgespräche mit Anwohnern führen, und interessierten Bürgern sowohl durch die örtlichen kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, als auch im Rahmen verschiedener Veranstaltungen mit Informationen und kostenfreien Beratungen rund um das Thema Einbruchsschutz zur Seite stehen.

Jeder Bürgerin und jeder Bürger kann individuell einen wesentlichen Beitrag leisten, um sich und die Nachbarschaft vor Einbrüchen zu schützen. Mit einfachen Mitteln gelingt es, ein Haus oder eine Wohnung für Einbrecher unattraktiv zu machen und so wirkungsvoll zu schützen. Denn je länger Einbrecher zur Überwindung von Fenstern und Türen brauchen, desto größer ist das Entdeckungsrisiko. Hinweise und Informationen aus der Bevölkerung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei führen, wie bei der kürzlich erfolgten Festnahme einer überregional agierenden Einbrecherbande, zum Erfolg.

Hier finden Sie Tipps, wie Sie sich schützen können