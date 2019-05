von SK

Gemeinde und Polizei sind sich einig: Eine seit mehreren Tagen über Whats-App beworbene Party am Samstagabend an der Grillstelle beim Jugendhaus Bohrturm darf nicht stattfinden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Lauffeuer in sozialen Netzwerken

Nach Angaben der Beamten begann in dieser Woche über Whats-App eine Werbekampagne für eine feucht-fröhliche Party nahe des Hindenburgparks. Es wurde zu einer Fete mit Getränken und Stockbrot eingeladen und aufgefordert, den Social-Media-Post kräftig zu teilen.

Grillstelle abmontiert, Bohrturm abgesperrt

Weil die Veranstaltung nicht ordnungsgemäß angemeldet wurde und die Organisatoren nicht bekannt sind, haben sich Gemeinde und Polizei entschieden, das Fest zu untersagen und entsprechende Maßnahmen zu treffen, so die Polizei. Die Grillstelle ist zwischenzeitlich abgebaut. Die Zufahrten zum Bohrturm werden gesperrt. Der kommunale Ordnungsdienst und die Polizei werden am Samstagabend vor Ort sein, um ankommende junge Menschen zu informieren und die Einhaltung des Verbots zu überwachen.