Heftige Streitigkeiten und gewalttätige Auseinandersetzungen in und vor einer Trossinger Diskothek haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei Streifen des Polizeireviers Spaichingen, jeweils eine Streife aus Rottweil und Schwenningen sowie Polizeihundeführer waren erforderlich, um die Auseinandersetzung zu beenden.

Mehrere Schlägereien – Security setzt Pfefferspray ein

Nachdem ein junger Mann gegen 1.30 Uhr mit einer Kopfplatzwunde auf der Tanzfläche zu Boden ging, eskalierte die Lage. Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren Schlägereien, bei denen zahlreiche Personen verletzt wurden. Pfefferspray wurde seitens des Sicherheitspersonals ebenfalls eingesetzt.

Aggressive und gewaltbereite Beteiligte

Aufgrund des sehr aggressiven und gewaltbereiten Verhaltens der Beteiligten, das sich auch gegen die eingesetzten Polizeibeamten richtete, war es äußerst schwierig, den genauen Geschehensablauf in Erfahrung zu bringen. Offenbar versuchte eine Gruppe aufgebrachter junger Männer, die zu dem auf der Tanzfläche angegriffenen und verletzten Mann gehörte, gewaltsam in das Lokal einzudringen. Das Sicherheitspersonal wollte dies verhindern und setzte dabei auch Pfefferspray ein. Unglücklicherweise sollen in diesem Zusammenhang drei Personen, die den Streit lediglich schlichten wollten, von dem Reizgas getroffen worden sein.

Steine und Steinplatten gegen Eingangstür geworfen

Aus der renitenten Gruppe heraus warfen mehrere Personen auch Steine und Steinplatten gegen die Eingangstür der Disco, die komplett zu Bruch ging. Einer der Steinewerfer soll etwa 1,85 Meter groß und durchtrainiert sein. Er trug ein hellblaues Hemd. Ein zweiter Beteiligter war sehr dünn, trug ein kariertes Hemd und ein Basecap. Die Polizei in Spaichingen ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Hinweise können unter der Nummer 07424/93180 abgegeben werden.

Weiterer Vorfall am frühen Morgen

Gegen 3.30 Uhr kam es in dem Lokal zu einem weiteren Vorfall. Ein 26-Jähriger wurde von einem unbekannten Täter mit einer Flasche geschlagen. Das Opfer musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der Täter soll kleinerer Statur sein und eine Brille getragen haben.