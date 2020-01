von Hans-Jürgen Götz

Wie finden eigentlich die Rettungskräfte einen Verunglückten oder Hilfesuchenden der die Notrufnummer 112 anruft ?

Eigentlich ganz einfach: Sie fragen nach dem Standort. Das funktioniert aber nicht immer. Entweder sind die Anrufer verwirrt, gestresst oder wissen gar nicht wo sie genau sind. Das kann eigentlich jedem passieren, entweder weil man fremd in der Gegend ist oder auf einer Wanderung, mitten im Wald, fernab jeglicher Beschilderung.

Im Smartphone

Inzwischen haben die meisten Menschen aber ein modernes Smartphone in der Tasche und die sind so programmiert, dass sie bei einem Anruf der 112 automatisch ihre Position übermitteln – sofern das Gerät entsprechend ausgestattet ist. Das geschieht per GPS-Navigationsdaten. Diese Technologie ist als AML (Advanced Mobile Location) international genormt und bereits seit längerem verfügbar.

Seit Oktober funktioniert AML auch auf Apples iPhone, sofern der Benutzer das Betriebssystem iOS in der neuesten Version 13.3 installiert hat.

Im Auto

Seit diesem Jahr haben auch alle neuen Kraftfahrzeuge AML ab Werk eingebaut. Sollte es zu einem Unfall kommen, ruft das Auto automatisch die 112 an und übermittelt alle wichtigen Daten, wie GPS-Position, Fahrtrichtung und die Anzahl der Insassen. Die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle können dann sogar das Fahrzeug anrufen und über dessen Freisprecheinrichtung Kontakt zu den Verunglückten aufnehmen, sofern das noch möglich ist.

Handynutzer und Autofahrer sollten diese Funktion im eigenen Interesse unbedingt aktivieren, zumal sie kostenlos ist und in der Not Leben retten kann. Oft ist eine schnelle Reaktionszeit und präzise Informationen über den Ort entscheidend für den Erfolg eines Rettungseinsatzes.