von Sabine Naiemi

Junge Menschen haben nach der Schule viele Möglichkeiten: Schnupperpraktikum, Auslandsaufenthalte, Duale Ausbildung oder Studium in vielen Variationen. Eindrücke von verschiedenen Berufen und konkrete Angebote geben die 300 Aussteller auf der Jobs for Future – der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, die im März auf dem Messegelände Villingen-Schwenningen. Der große Vorteil der Messe ist, dass man Vorbeischauen kann ohne extra Terminabsprache und direkt mit den Leuten am Stand reden, oft sogar mit Auszubildenden, die aus dem Firmenalltag berichten.

Der kleine humanoide Roboter lockt Besucher bei der Jobs for Future 2019 an den Stand der Sparkasse Schwarzwald-Baar. Daraus ergaben sich interessante Gespräche. | Bild: Sprich, Roland

An vielen Ständen kann man Berufe auch gleich interaktiv testen. Das bietet einen Anknüpfungspunkt für das persönliche Beratungsgespräch. Außerdem sind farbige Buttons, die den Ausstellern die gewünschte Berufsrichtung signalisieren, eine gute Möglichkeit selbst angesprochen zu werden.

Die Firmen suchen junge Frauen und Männer als Nachwuchskräfte für viele bekannte und begehrte Jobs: als Kfz-Mechatroniker, Kaufleute, Friseure, Hotelfachleute und als Fachkräfte am Bau. Mechatroniker sind in vielen Branchen gefragt, wer jedoch ein Faible für Motorradtechnik hat, kann sogar dies zum Beruf machen. Die Messe zeigt auch weniger bekannte Berufsbilder, auf die junge Leute oft erst beim Rundgang stoßen. Künftige Brauer und Mälzer werden gesucht. Wer Natur und Nachhaltigkeit mag, kann sich zum Forstwirt oder Förster ausbilden lassen. Nicht nur hochwertige Geräte müssen sorgsam verpackt werden: Der Verpackungstechnologe weiß, wie es geht. Und wer Nudelmacher lernt, muss Nudeln nicht etwa in Handarbeit fertigen, sondern wird ein hochspezialisierter Pressenführer.

Auf der Jobs for Future testen die zukünftigen Auszubildenden mit großem Spaß die neuesten Techniken. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Ganz neue Zukunftschancen für junge Menschen eröffnen sich seit diesem Jahr in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Die bisherigen Ausbildungen in der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege werden gebündelt in einer einzigen generalistischen Ausbildung. Der Vorteil daran: Der neue einheitliche Abschluss als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann ist in der gesamten Europäischen Union anerkannt. Das Ausbildungsmodell mit seinen neuen Chancen stellt beispielsweise der Pflegeverbund im Schwarzwald-Baar-Kreis an seinem Stand gemeinsam mit 19 Heimen, Kliniken und Schulen vor.

Auszubildende erklären, was sie in der Praxis in ihren Betrieben tun. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Vielfältig sind auch die Möglichkeiten, sich vor einer Ausbildung im Freiwilligen Sozialen Jahr oder im Bundesfreiwilligendienst auszuprobieren. Wertvolle Tipps gibt‘s auch zum sogenannten Work and Travel, Surfcamps oder Sprachreisen.

Auf der Jobs for Future sind die Profis für Bildung und Beruf auf kürzesten Wegen erreichbar: Einen umfassenden Überblick über Berufsbilder geben die Handwerkskammer Konstanz und die Innungen Elektro, Sanitär und Heizungstechnik, Schreiner, Zimmerer sowie Bau, die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Agentur für Arbeit, die Beruflichen Schulen des Schwarzwald-Baar-Kreises und die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg. Draußen im Freigelände parkt obendrein der Truck der Südwestmetall mit Infos zu Metall- und Elektroberufen.

Ein besonderer Service bei vielen Ausstellern ist der Bewerbungscheck. Da werden gleich auf der Messe Fehler ausgeräumt, bevor man die Bewerbung losschickt. Man kann sogar kostenlos Bewerbungsfotos machen lassen.