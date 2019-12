Die Neujahrskonzerte bieten Musikfreunden aus der ganzen Region die Möglichkeit, mit den VS-Sinfonikern auf musikalische Ferienreise zu gehen. Noch gibt es Karten für die begehrten Konzerte am 1. und am 5. Januar im Franziskaner-Konzerthaus (Beginn 17 Uhr). Zusätzlich ist das Orchester am 4. Januar im Bärensaal in Schramberg und am 6. Januar in der Donauhalle in Donaueschingen zu Gast.

Achim Fiedler hat originelle Werke verschiedener Komponisten herausgesucht, natürlich stehen die Werke der Strauß-Dynastie im Mittelpunkt. Johann Strauß Sohn war viel auf Reisen und offensichtlich hat ihn die Nordsee sehr beeindruckt, zumindest hat er einen Walzer komponiert und diesen „Nordseebilder“ genannt. Wer auf Reisen geht, hat meistens keine Sorgen und so erklingt die Polka „Ohne Sorgen“ von Josef Strauß. Egal ob es in den Süden geht oder in das Land des Lächelns: Das Sinfonieorchester bietet für jedes Reiseziel die passende Musik. Sogar auf einem Ozeandampfer darf das Publikum mitreisen: Mit der originellen Promenade „Walking the dog“ aus dem Film „Shall We Dance“ hat George Gershwin ein witziges Stück geschaffen, zu dem elegant gekleidete Leute ihre Hunde auf dem Schiffsdeck Gassi führen.

Für Achim Fiedler ist es die zweite Saison mit dem Sinfonieorchester und er freut sich darauf, hier in der Doppelstadt noch bekannter zu werden. Die positive Stimmung im Sinfonieorchester VS ist für ihn spürbar und anhaltend. Das Vertrauen und die Aufmerksamkeit sei auch beim Publikum groß und der Franziskaner sei ein wundervoller Konzertsaal. „Beides zusammen ist selten. Ja, es ist ein Glücksfall“, so Achim Fiedler. Für 2020 hat er einiges vor. Bekanntes und Unbekanntes werde das Orchester weiterhin in einer anregenden Mischung präsentieren.

Karten für die Neujahrskonzerte im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen am 1. Januar und am 5. Januar (Beginn jeweils um 17 Uhr) gibt es bei allen Vorverkaufsstellen für 30, 26 und 22 Euro, Schüler und Studenten erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent. Tickethotline: 07721/82 25 25.