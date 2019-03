Die 68 Mitgliedsvereine des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar trafen sich in der Geisinger Stadthalle zur diesjährigen Generalversammlung. Dabei wurden wie immer viele Zahlen und Daten vorgelegt, die eindrucksvoll die Arbeit der Blasmusikbewegung darstellen.

Trossingen Erinnerungen an das Leben von Hermann Schittenhelm: Der fast vergessene Meisterspieler Das könnte Sie auch interessieren

26 Vereine unterhalten Jugendkapellen

Die Zahlen sind das eine, so Verbandspräsident Heinrich Glunz, dahinter steckt aber ein umfangreiches Innenleben der Vereine in vielfältiger Art und Weise, die Statistik hat darüber kaum eine Aussagekraft. Der Verband hat nach einer leichten Delle 2017 wieder steigende Mitgliederzahl die mit 5493 Aktiven einen neuen Höchststand erreicht. Davon sind mehr als die Hälfte, 3274 im Alter unter 27 Jahren, und darunter wiederum 1863 im Alter zwischen sieben und 18 Jahren. 26 Mitgliedsvereine haben noch Jugendkapellen. Nur wenige Vereine haben Nachwuchssorgen, so Glunz und Verbandsjugendleiterin Alexandra Götz.

Nachmittagsschule wird zum Problem für Vereine

Aber alle Vereine müssen sich dem Wandel der Zeit anpassen, die Veränderung im schulischen Bereich etwa mit Ganztagesunterricht ist eine Herausforderung. Hier sind die von vielen Vereinen inzwischen gegründeten Bläserklassen eine Möglichkeit, die Kinder früh für Musik zu begeistern und damit der Blasmusikbewegung zuzuführen. Alt und jung gemeinsam im Verein, das ist Integration von Jugendlichen in die Vereine. Das wurde auch sichtbar deutlich wenn man in die Reihen der Delegierten schaute, dort saßen viele Vertreter der Vereine im jüngeren Alterssegment. Für die Jugendarbeit in den Vereinen und Verband zollte Glunz den Verantwortlichen hohen Respekt. Dies ist auch gesellschaftspolitisch eine wertvolle Arbeit. Die Jugend erhält beim Verband eine hohe qualifizierte Ausbildung was auch auf eine entsprechende umfangreiche Aus- und Fortbildung von Dirigenten zurückzuführen ist.

Die goldene Verdienstnadel überreichte Verbandspräsident Heinrich Glunz (links) an Alexandra Götz. Sie ist seit 20 Jahren Verbandsjugendleiterin und hat eine Generation Jugendliche begleitet. Thomas Zepf erhielt die Nadel in Bronze. | Bild: Paul Haug

Glunz zollte den Vereinen Anerkennung bei der Organisation von Festakten. Die Festakte der früheren Prägung wurden entstaubt und sind wie viele Konzerte zu einem modernen Event geworden, mit einem Aha-Erlebnis ohne die Geschichte herab zu würdigen. Die Jugendarbeit einerseits ist eine wichtige Säule, der Verband hat auch ein Seniorenorchester auf der anderen Seite. Auch dieses ist ein Aushängeschild des Verbandes, so der Präsident. Jugendleiterin Alexandra Götz sprach von einer beständigen Wertegemeinschaft der Jugendarbeit. Neben der qualifizierten Ausbildung stellen sich die Jugendlichen den Prüfern für die Abzeichen. 182 legen die Prüfungen für das Abzeichen in Bronze, 65 in Silber und 18 in Gold ab.

Wettbewerbe geplant

Aber die Jugend will nicht nur gefördert, sondern auch gefordert werden. Hierfür sind Wettbewerbe geplant, wie Alexandra Götz und der Dirigent des Orchesters, Alexander Beer ausführten. Landrat Sven Hinterseh sprach den Verantwortlichen vom Verband und den Vereinen den Dank für die Arbeit aus, die sich ja nicht nur auf den musikalischen Bereich bezieht, sondern auch wertvolle Arbeit für die Gesellschaft ist. Hinterseh machte auch Werbung für den vom Landkreis in Auftrag gegebenen Marsch "Quellenlandmarsch" und gab der Hoffnung Ausdruck, diesen möglichst oft hören zu können. Die Noten gibt es kostenlos vom Landratsamt. Verbandsvizepräsident Walter Hengstler stellte die Musikstadt Geisingen in allen Facetten vor.