Schwarzwald-Baar – Es gibt in der Region politische Bestrebungen, die einen Ausbau der Bundesstraße 33 zum Ziel haben – für bestimmte Abschnitte. Der SÜDKURIER hat dazu beim Regierungspräsidium nachgefragt.

Markus Adler, Sprecher der Behörde, sagt, „ein dreistreifiger Ausbau im Bereich zwischen St. Georgen-Peterzell/Schoren und Mönchweiler würde nur für einen ungefähr zwei Kilometer lan­gen Abschnitt zu einer weiteren verkehrlichen Entlastung führen“. Auf Grundlage der geltenden Richtlinien für die Anlage von Landstraßen sollten Überholabschnitte eine Mindestlänge von einem Kilometer aufweisen, so Adler weiter. Mit den notwendigen Verziehungslängen wäre somit das Überholen auf diesem kurzen Abschnitt nur für eine Fahrtrichtung möglich, führt er gegenüber unserer Reaktion weiter aus.

Vergleiche man darüber hinaus, so Adler weiter, diesen Abschnitt mit dem nördlichen Teil der B 33 im Kinzigtal und der Ost-West-Verbindung B 31, welche aktuell sukzessive ausgebaut würden, sei „das Verkehrs- sowie das Unfallaufkommen hier deutlich geringer“.

Unter einer Verziehungslänge verstehen die Fachleute den Bereich, wo über die Beschilderung und die Pfeile auf dem Boden darauf hingewiesen wird, dass man wieder auf den durchgehenden, rechten Fahrstreifen wechseln weil der Überholfahrstreifen gleich endet.

Um eine leistungsstarke Verkehrsanbindung der Region an die Autobahn im Sinne herzustellen, sollte laut Adler die Realisierung des Lückenschlusses (Villingen, Gebiet Herdenen geradeaus bis zum Mönchsee vor Mönchweiler) der B 523 in Form der Ortsumfahrung Villingen-Schwenningen im Zusammenhang mit der B 33 von St. Georgen-Sommerau bis zur Anbindung an die B 523 auf ihre gesamthafte verkehrliche Wirkung hin geprüft werden.

Die Planung des Lückenschlusses B 523 soll, so bestätigte der Sprecher des Regierungspräsidiums jetzt, ab dem Jahr 2020 beginnen. In diesem Zusammenhang „könnte dann sinnvollerweise ein dreistreifiger Ausbau zwischen dem Anschluss B 33/B 523 bis nach Schoren beziehungsweise St. Georgen-Sommerau in Form einer Machbarkeitsstudie geprüft werden“, erklärte Adler wörtlich.

Nach Informationen des SÜDKURIER rennt er damit bei mehreren Bürgermeistern offene Türen ein. Es soll schon zu ersten Anfragen aus den Rathäusern entlang der in Frage kommenden Strecke beim Regierungspräsidium gekommen sein. Konkret bestätigt Adler dies aber derzeit noch nicht. Zu Hoffnungen auf Entlastung vom Durchgangsverkehr führt Markus Adler aus: „Insbesondere ein Ausbau der Fahrbahn im Bereich der Ortsdurchfahrten wird dabei aber aller Voraussicht nach nur in Form einer Ortsumfahrung oder mit sehr umfang­reichen innerörtlichen Baumaßnahmen möglich sein, so dass eine mittelfristige Reali­sierung eher unwahrscheinlich ist.“