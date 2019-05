von Alexander Hämmerling

„Dies hier ist eine Operation am offenen Herzen bei laufendem Betrieb“, beschreibt Polizeidirektor i. R. Walter Steiner, der als Leiter des Teilprojekts Campus VS fungiert, die Umstrukturierungen bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen.

In eineinhalb Jahren sollen die Erweiterungen vollendet sein. Bezeichnend für die aktuelle Raumenge: Das Verwaltungspersonal parkt auf den Tennisplätzen.

Dank der größten, je gestarteten Einstellungsoffensive bei der Landespolizei steigen die Studentenzahlen am Schwenninger Campus in den nächsten Jahren auf bis zu 1700 Personen. Als der Lehrbetrieb vor 40 Jahren aufgenommen wurde, war der Gebäudekomplex, dessen Nutzfläche sich im Zuge der Erweiterung um 4000 Quadratmeter auf 24 000 erhöht, auf 400 Polizeistudenten ausgelegt und in den 80er Jahren für ein Kontingent von 850 Studenten erweitert worden. Eine bezeichnende Zahl, denn alleine im Wintersemester ab Oktober 2019 werden 850 neue Studenten ihre Ausbildung für die Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst der Schutz- und Kriminalpolizei aufnehmen. „Hier werden in eineinhalb Jahren 28 Millionen Euro verbaut. Selbst für VS ist das rekordverdächtig“, sagt Thomas Steier, Leiter des Konstanzer Amtes vom Landesbetrieb Vermögen und Bau, das die Arbeiten betreut.

Raupe und Bagger sind bereits aufgefahren: 244 weitere Parkplätze entstehen an der Südseite des Areals der Polizeihochschule Baden-Württemberg in VS.

Parken: Bei Großveranstaltungen wie der feierlichen Begrüßung der neuen Studenten war es ein gängiges Bild: Die parkenden Fahrzeuge der Gäste reihten sich Nase an Heck bis in die Innenstadt entlang der Sturmbühlstraße. Auch während des regulären Lehrbetriebs sind die Parkplätze restlos belegt. Diesem Umstand wird mit der Ausweisung von 244 neuen Stellplätzen auf der Wiese im Süden des Areals, eben an der Sturmbühlstraße, wo bereits Raupe und Bagger aufgefahren sind, abgeholfen. Die steil abfallende Böschung an der Seite der Turnhalle wird aufgeschüttet und mit einer Abfahrt zu 16 dann neu angelegten Carports für Dienstfahrzeuge versehen, zusätzlich werden zwei Werkstätten hier ihren Platz finden. Bis September soll das erledigt sein. Die Privatbesitzer der anliegenden Schrebergärten können unbesorgt bleiben, ihr Gelände bleibt unangetastet. Bereits bis August entstehen im Norden des Areals, an das Privatgrundstück eines Landwirts angrenzend, 160 weitere Stellplätze in zwei Parkreihen. Über diese nördliche Zone wird auch eine Baustraße zu den Tennisplätzen verlegt, wo mit der Entstehung eines neuen Büro- und Seminargebäudes ein Schwerpunkt der Baumaßnahmen abgearbeitet wird.

Villingen-Schwenningen Mit 130 Wohnungen wird Villingen Studentenstadt auf Zeit Das könnte Sie auch interessieren

Büro- und Seminargebäude: 14 neue Hörsäle, 52 Büroräume samt Nebenräumen und ein großräumiger TV-Hörsaal werden auf dem Gelände der Tennisplätze in einem dreigeschossigen Büro- und Seminargebäude verwirklicht, in dem ab Ende März 2020 der Lehrbetrieb für die zusätzlichen Studentenmassen aufgenommen werden soll. Zur schnellstmöglichen Fertigung erfolgt der Bau in Holzmodulbauweise, das Material wird Weißtanne sein. Alleine in die neue Medientechnik werden 500 000 Euro investiert. Aktuell parken auf den Tennisplätze notgedrungen noch die Verwaltungsmitarbeiter. Die momentane Raumverfügbarkeit an der Hochschule ist ungemein knapp, zumal im Zuge der Einstellungsoffensive auch der Personalkörper für die Verwaltung von 180 auf knapp 240 ansteigen wird. Ohnehin sind Teile der Verwaltungsapparates im Wohnturm D untergebracht und ziehen erst nach der Fertigstellung des Neubaus, den Studenten wieder Wohnraum gebend, aus.

Villingen-Schwenningen Vom Franzosen- zum Studentenquartier: So schafft VS neue Wohnungen für 500 Polizeistudenten Das könnte Sie auch interessieren

Mensa: Da die gesamten Bauarbeiten bei laufendem Betrieb erledigt werden, werden während des Mensa-Ausbaus bis zu einem Drittel der Verzehrräumlichkeiten in die Turnhalle augelagert. Gebaut wird hier klassisch und nicht in Holzmodulen. Zur Linken und zur Rechten des Mensa-Eingangs wird das Gebäude-Parterre um 130 Quadratmeter mit einem Anbau erweitert. Ab August wird es im Obergeschoss zwei neue Ausgabetheken geben. Über dem Anbau wird eine Terrasse eingerichtet.

Schwarzwald-Baar-Kreis Ausstellung deckt dunkle Kapitel der Polizei-Geschichte auf Das könnte Sie auch interessieren