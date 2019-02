Die Masken sind schon lange abgestaubt, die Konfettikanonen startklar gemacht und das Häs aus dem Schrank geholt – die Fünfte Jahreszeit hat begonnen und geht in wenigen Tagen in ihre heiße Phase. Doch damit das heitere „Narri-Narro“ wieder durch die Straßen schallen kann, müssen die Fasnetvereine vorher ein hohes Arbeitspensum bewältigen. Immer mehr behördliche Auflagen beschäftigen die Narren schon lange vor dem Schmotzigen Dunschtig. Ausgefeilte Sicherheitskonzepte, Straßensperrungen, Beschilderungen, Hygieneverordnungen – all das kostet die Organisatoren nicht nur viel Geld, sondern auch Zeit.

Umzug muss jedes Jahr neu genehmigt werden

Für den Fasnets-Mendig-Umzug muss Alexandra Pies, Zunftmeisterin der Narrenzunft St. Georgen, schon im Herbst die notwendige Genehmigung beim Landratsamt einholen. Der Umzug müsse jedes Jahr neu beantragt werden, obwohl sich an der Umzugsstrecke in den vergangenen 50 Jahren praktisch nichts verändert habe, sagte sie jüngst in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Trotzdem müssen allerlei Unterlagen eingereicht werden. „Mit einem Stadtplan, auf dem genau eingezeichnet ist, wie die Umzugsstrecke verläuft, wo die Aufstellung ist, wo das Narrendorf und wo der Bus-Parkplatz“, so Pies. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe weiterer Bestimmungen, die am Umzugstag eingehalten werden müssen. Allein für die Motivwägen gibt es zahlreiche behördliche Auflagen von einem Not-Aus-Knopf bis hin zu einer kompletten Radabdeckung, die verhindern soll, dass Zuschauer unter das Fahrzeug geraten. Dass all diese Vorgaben umgesetzt wurden, muss im Anschluss durch den Tüv bescheinigt werden.

Schon im vergangenen Jahr standen die Hüfinger Umzüge auf der Kippe

Schon im vergangenen Jahr hatten die steigenden Auflagen der Behörden den Narren im Schwarzwald das Leben schwer gemacht. In Hüfingen standen die Umzüge sogar zeitweise auf der Kippe, da das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises eine neue Verordnung erlassen hatte. Diese besagte, dass bei öffentlichen Umzügen an jeder Straßenabsperrung ein Posten Stellung beziehen muss.

Hüfingen Hüfinger Umzüge stehen auf der Kippe Das könnte Sie auch interessieren

„Schaffen wir es nicht, so viele Helfer zu finden, müssen wir einen oder mehrere Umzüge absagen“ hatte der Vorsitzende der Hüfinger Narrenzunft, Thomas Schmid, damals befürchtet. Einem Team aus engagierten Helfern, das sich unermüdlich für den Fortbestand dieser Tradition einsetzte, war es zu verdanken, dass eine Absage schließlich doch noch abgewendet werden konnte.

Bürokratie macht Brauchtum kaputt

Von „überbordender Bürokratie“ spricht in diesem Zusammenhang der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle. „Wir brauchen natürlich Sicherheit“, sagt er, „aber die Auflagen sollten in einem Rahmen bleiben, der für die Vereine machbar ist.“ Wenn beispielsweise vor jedem Umzug jedes Fahrzeug noch einmal durch den Tüv muss, werde es auf lange Sicht immer weniger Umzugswagen geben, ist sich Wehrle sicher.

"Die Fasnet ist ein Kulturgut und hat das Recht, gefeiert zu werden. Das darf nicht durch überbordende Bürokratie behindert werden."Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) | Bild: Patrick Seeger/dpa

Bei Veranstaltungen in den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass die Gefährdungseinstufung manchmal zu hoch sei, so der VSAN-Präsident. Das führe zu höheren Auflagen und letztlich zu einer sinkenden Bereitschaft der Vereine, größere Veranstaltungen auszurichten. „Umzugsgenehmigung, Sicherheit, Gema, Tüv, Jugend- und Datenschutz – da kommt unglaublich viel zusammen“, zählt Wehrle auf. „Damit macht man das Brauchtum auf lange Sicht kaputt.“ Dabei sei die Fasnet ein Kulturgut, das das Recht habe, gefeiert zu werden, so Wehrle.

Um die Fasnet zu retten ist auch die Politik gefragt

Um dieses Kulturgut auch für die nächsten Generationen zu erhalten, muss laut Roland Wehrle möglichst bald etwas passieren – auch vonseiten der Politik. Dazu fanden bereits Gespräche am runden Tisch mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) sowie Vertretern von Verkehrs-, Wirtschafts- und Finanzministerium, des Normenkontrollrats sowie des Inspekteurs der Polizei statt. Diese seien sehr positiv verlaufen, bilanziert Roland Wehrle zufrieden: „Das Land hat erkannt, wie wichtig die Fasnet ist und alle Seiten bemühen sich.“

Vom Beklagten des Stockacher Narrengerichts zum Fasnet-Fürsprecher: Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU). | Bild: Patrick Seeger/dpa

Auch Anne-Rosel Schwarz zeigt sich zuversichtlich. „Ich denke nicht, dass die Fasnet in Gefahr ist“, sagt die Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV). Auflagen und Regeln seien richtig und wichtig, um die Sicherheit bei Veranstaltungen zu gewährleisten. „Aber es sollte alles in einem sinnvollen Maß bleiben“, so Schwarz. Besonders wichtig ist der SNV-Präsidentin, dass nun Maßnahmen vereinbart werden, um im Hinblick auf die Auslegung der Gesetze eine landesweit einheitliche Anwendung im Sinne der Zünfte zu definieren. „Vorschriften müssen sein, aber dann doch bitte für alle gleich“, fordert Anne-Rosel Schwarz.

"Vorschriften müssen sein, um die Sicherheit der Narren und Besucher zu gewährleisten – aber dann doch bitte für alle gleich."Anne-Rosel Schwarz, Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) | Bild: Foto Fischer