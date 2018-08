Die heftigen Gewitter, die in den vergangenen Tagen für Abkühlung gesorgt haben, entschärfen auch die Situation in den Wäldern der Region. Inzwischen wurde die Waldbrandgefahr im Schwarzwald und auf der Baar auf einen Indexwert zwischen eins und drei herabgestuft. Insgesamt hat der Waldbrand-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fünf Stufen. Die Höhenlagen im südlichen Baden-Württemberg sind laut DWD neben der Oberpfalz und der Eifel die einzige Region Deutschlands, in der sich die Situation aktuell entspannt hat.

Zum Wochenende wird es wieder ernst

Ganz entschärft ist die Situation allerdings nicht. "Die Situation bleibt vorerst bis Ende der Woche entspannt", schränkt ein Sprecher des Meteorologiedienstes Wetterkontor ein. Das Wetter bleibe insgesamt sehr warm. Damit steige die Waldbrandgefahr entsprechend wieder an. Dann könne auch im Schwarzwald der Index wieder von eins auf drei steigen. Diese Stufe ist derzeit an Bodensee und Oberrhein angezeigt.

Die Grillstelle am Waldrand in Brigachtal-Beckhofen war in den vergangenen Tagen wegen der hohen Waldbrandgefahr gesperrt. Inzwischen kann sie wieder genutzt werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Bei Fahrlässigkeit drohen hohe Bußen

Auch vor Ort wird die Lage im Wald mittlerweile wieder gelassener betrachtet. Laut Forstamt Villingen-Schwenningen, das wegen der Hitzewelle bereits die Sperrung der öffentlichen Grillplätze erwogen hatte, hat sich die Lage inzwischen wieder normalisiert. "Die Waldbrandgefahr hat sich etwas entspannt. Von den Grillplatzsperrungen haben wir momentan Abstand genommen", erklärt Tobias Kühn, der Forstamtsleiter von Villingen-Schwenningen. Wenn es trocken und heiß bliebe, seien Forstamt, Feuerwehr und Polizei jedoch bereit, die Lage neu einzuschätzen und gegebenenfalls zu handeln. "Wir haben entsprechende Schilder vorbereitet und würden die Plätze bei zu großer Brandgefahr sperren", so Kühn. Generell herrscht in den Wäldern Rauchverbot. Wer sich grob fahrlässig verhält, dem drohen Bußgelder, die in besonders fahrlässigen Fällen bis zu 10 000 Euro betragen können.

"Die Waldbrandgefahr hat sich etwas entspannt. Von den Grillplatzsperrungen haben wir Abstand genommen." Tobias Kühn, Forstamtsleiter VS | Bild: Tobias Lange

Was in VS nur erwogen wurde, war in den vergangenen Tagen in Brigachtal bereits Realität. Dort wurde der Grillplatz in Beckhofen zwischenzeitlich gesperrt. Durch seine Lage am Waldrand war die Gefahr eines Brandes zu groß. Doch auch hier gibt es Entwarnung. "Wir werden den Grillplatz nach den Regenfällen der vergangenen Tage wieder freigeben", erklärt Yvonne Roth vom Brigachtaler Hauptamt auf Anfrage des SÜDKURIER.

Die Breg bei Wolterdingen führt so wenig Wasser wie selten zuvor. Nur noch wenige Zentimeter fehlen zum tiefsten jemals gemessenen Pegel von 20 Zentimetern. | Bild: Kevin Rodgers

Nur noch wenig Wasser in der Breg

Alles andere als normal ist die Situation in den Gewässern. Vor allem in den Flüssen fließt so wenig Wasser wie selten zuvor. Der Pegel der Breg, der bei Hammereisenbach gemessen wird, zeigte am Mittwoch nur noch knapp mehr als 20 Zentimeter an. Dieser Wert ist der absolute Negativrekord. An vielen Stellen im Bachbett liegen die Kiesel auf dem Trockenen. Steine, die normalerweise unter der Oberfläche liegen, ragen mittlerweile aus dem Wasser heraus. Auch die Temperaturen liegen mit 20 bis 22 Grad höher als sonst, sind für Fische und Kleinlebewesen jedoch noch nicht bedrohlich.

Landratsamt verbietet Wasserentnahme Seit heute, Donnerstag, gilt laut Landratsamt im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis ein generelles Verbot für Wasserentnahmen zur Beregnung und Bewässerung aus Oberflächengewässern. Ausgenommen hiervon ist nur die Donau. Da die Wetterprognose für die kommenden zwei Wochen hohe Temperaturen und weiterhin keinen nennenswerten Niederschlag erwarten lässt, sieht sich das Landratsamt nach eigenen Angaben dazu veranlasst, per Allgemeinverfügung jegliche Wasserentnahmen zum Zwecke der Beregnung und Bewässerung aus oberirdischen Gewässern zu untersagen. Es folgt damit den Landkreisen Tuttlingen und Waldshut, welche ebenfalls ein solches Verbot ausgesprochen haben. Die Trockenheit und die hohen Temperaturen haben laut Landratsamt in den Bächen und Flüssen zu markanten Niedrigwasserabflüssen geführt. An allen Pegeln des Landkreises befinden sich die Wasserstände unterhalb des Mittleren Niedrigwasser-Niveaus. Einzige Ausnahme ist der Donau-Pegel in Donaueschingen. Die angekündigten Niederschläge werden voraussichtlich nur in geringem Maße den Oberflächengewässern zugeführt, da der Boden durch die anhaltende Trockenheit mittlerweile sehr trocken ist. Die Hitze und der fehlende Regen verursachen in den Fließgewässern erhöhte Wassertemperaturen und niedrige Sauerstoffwerte. Dadurch sind vor allem Fische gefährdet. Erfreulicherweise wurden dem Landratsamt bisher keine toten Fische oder sonstige Schäden gemeldet. (kbr)

