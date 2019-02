Die Tat hatte vor gut einem Jahr die gesamte Region geschockt: Am 14. September 2017 ermordete Drazen D. in Villingendorf seinen sechs Jahre alten Sohn, den neuen Lebensgefährten der Mutter seines Sohnes sowie dessen zu Besuch weilende Cousine. Drazen D. wurde mittlerweile wegen Mordes in drei Fällen sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Der Prozess gegen den Mörder war allerdings nicht das einzige juristische Nachspiel der Ereignisse. Aufgrund mehrerer Strafanzeigen wurden von der Staatsanwaltschaft Rottweil Ermittlungsverfahren gegen vier Polizeibeamte, eine Mitarbeiterin des Landratsamtes Tuttlingen sowie eine Mitarbeiterin des Landratsamtes Rottweil wegen möglicher Straftaten, insbesondere wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen geführt.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die Verfahren nunmehr gegen sämtliche Beschuldigte eingestellt, da sich ein hinreichender Verdacht einer strafbaren Handlung nicht ergeben hat, wie die Staatsanwaltschaft Rottweil am Freitag mitteilte.

Vier Polizisten angezeigt

Die Anzeigeerstatterin hatte vier Polizeibeamten zur Last gelegt, zum Schutz ihres Sohnes, ihres Lebensgefährten und ihrer eigenen Person gebotene Schutzmaßnahmen nicht vorgenommen und dadurch die Tat vom 14. September mitverursacht zu haben. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass keinem der angezeigten Polizeibeamten vorgeworfen werden könne, gebotene Schutzmaßnahmen unterlassen zu haben, so die Staatsanwaltschaft. Eine Sorgfaltspflichtverletzung der Polizeibeamten unter Berücksichtigung der bekannten Umständen konnte nicht festgestellt werden. Die Polizisten waren verpflichtet, auf Grundlage der ihnen vorliegenden Erkenntnisse eine mögliche Gefährdung der Anzeigeerstatterin sowie deren Angehöriger zu prüfen und dann nach pflichtgemäßem Ermessen erforderliche Maßnahmen zu treffen. Dieser Verpflichtung sind nach den Feststellungen der Staatsanwaltschaft Rottweil die beschuldigten Polizeibeamten nachgekommen.

Anzeigen gegen Landratsämter

Einer Mitarbeiterin des Jugendamtes des Landratsamtes Tuttlingen wurde außerdem zur Last gelegt, sie trage eine Mitverantwortung an dem Geschehen, da Drazen D. nach seiner Aussage die von der Anzeigeerstatterin streng geheim gehaltene neue Anschrift in Villingendorf bei einem Besuch des Jugendamtes in Tuttlingen bekannt geworden sein soll. Auch dieses Verfahren wurde eingestellt. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass der Verurteilte den neuen Wohnort seiner Ex-Freundin tatsächlich auf diesem Wege herausgefunden hat. Auch das Ermittlungsverfahren gegen eine Mitarbeiterin des Landratsamtes Rottweil wurde eingestellt, da eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung durch die Beschuldigte nicht festgestellt werden konnte, so die Staatsanwaltschaft Rottweil.