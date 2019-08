„Der Nahverkehr gehört zum Alltag vieler Menschen. Die neuen Züge, die ab Dezember durch das Höllental bis Villingen fahren, sollen die Namen anliegender Städte und Gemeinden tragen. Das ist Ausdruck des Heimatgefühls und stärkt die Identifikation der Bürger mit ihrer S-Bahn“, erklärt Rombach seine Idee.

Karl Rombach. | Bild: Archiv

Seit 2012 gibt es bereits einen VS-ICE

In vielen Fällen in ganz Deutschland sei es bereits Brauch, dass Städte sowie Gemeinden Namensgeber für S-Bahn-Züge seien. „Sehr gut kann ich mir das für die neuen Züge der Breisgau-S-Bahn vorstellen, die Villingen mit Freiburg verbinden. Das ist auch ein deutliches Bekenntnis zum umweltfreundlichen öffentlichen Nachverkehr und zur Region“, so Rombach. Schon 2012 hat die Bahn einen ICE auf den Namen Villingen-Schwenningen getauft.