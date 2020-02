Kreis Rottweil/Bösingen (sk) Mit großer Leidenschaft habe das Unternehmen auch dieses Jahr wieder seine traditionelle Reisemesse organisiert und vorbereitet. „Das gesamte Müller-Team sowie über 15 Partner und Aussteller aus ganz Europa haben sich darauf gefreut, am kommenden Sonntag in Bösingen neue und altbewährte Reiseziele vorzustellen“, erklärt Firmenchef Bernd Müller in einer schriftlichen Mitteilung.Doch täglich neue Meldungen über den Coronavirus (COVID-19) würden sorgen bestimmt bei allen für Verunsicherung sorgen. Ob gefährlich oder harmlos, mit Sicherheit könne das niemand sagen. Durch die aktuelle, gesundheitliche Situation sehe man sich aber dazu gezwungen, die Reisemesse abzusagen. Müller: „Wir verfolgen diese Entwicklung aufmerksam und sind zu dem Entschluss gekommen, kein Risiko einzugehen, da für uns die Gesundheit der Kunden und Gäste sowie der Partner und Mitarbeiter höchsten Stellenwert hat.“ Dafür bitte das Unternehmen um Verständnis.Jedoch solle sich keiner die Lust am Reisen nehmen lassen. Man sei wie gewohnt persönlich oder telefonisch für die Kunden da.