Mitarbeiter findet Sprenggranate in Recycling-Container

Schrecksekunde auf dem Recyclinghof in der Rheinwaldstraße in Rottweil: In einem Außencontainer findet ein Mitarbeiter eine Sprenggranate, der Kampfmittelräumdienst rückt an.