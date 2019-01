von Felicitas Schück

„Sand, Schotter, Schweiß: Der Schwarzwald ruft! Ganz egal, was für eine Enduro Du fährst, vollkommen egal, ob Dein Motorrad schlank, flink, bissig, fett oder furchteinflößend ist – Hauptsache Stollen! Komm zu uns in den Schwarzwald“. So wirbt ein Eventunternehmen für eine Abenteuertour mit dem Motorrad, die in diesem Juni auch durch den Schwarzwald-Baar-Kreis führen soll. Das Unternehmen, so Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage, habe um eine zweitägige Genehmigung im Rahmen des „Touratech Activ Adventure“ gebeten.

"Wir wollen die Natur erleben"

„Wir haben der Veranstaltung grundsätzlich zugestimmt“, erklärte Frank. Der Schwarzwald-Baar-Kreis sei eine der Stationen der Tour. Betroffen sein soll, wie zu erfahren war, ein Privatgrundstück in Furtwangen. „Wir wollen die Natur erleben mit waldtauglichen Motorrädern“, sagt Alexander Schönborn, Marketingleiter der Niedereschacher Firma Touratech, die beim Travel-Event mit im Boot ist. Es werde mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 20 Kilometern pro Stunde gefahren, schränkt er ein. Und zwar, wie Robert Strumberger, Bürgermeister von Vöhrenbach, aus Erfahrung weiß, auf Waldwegen, auf denen sonst 30-Tonner als Holzfahrzeuge fahren.

Den Bikern gefiel's

Motorradfahrer aus der ganzen Republik kamen 2016 in den Vöhrenbacher Stadtwald. Dort gestattete das Landratsamt in diesem Jahr geführte Offroad-Touren für schwere BMW-Enduro-Maschinen an sechs Terminen in den Monaten Mai bis Oktober. Voraussetzung war, dass die Strecken sämtlich außerhalb von Natura-2000-Gebieten liegen. Sechs bis acht Biker waren es, erinnert sich Strumberger. Voraussetzung war nämlich auch, dass die Gruppen nicht zu groß werden.

Laut Beobachtung des Bürgermeisters gefiel es den Bikern in Vöhrenbach. Dennoch ist er enttäuscht. Denn einer Fortsetzung im Jahr 2017 wurden behördliche Hürden in den Weg gelegt. Dabei seien solche Offroad-Touren durchaus als mögliches Angebot im Tourismus-Konzept des Landkreises enthalten. Das Konzept erarbeiteten die Kreisräte gemeinsam mit der Kreisverwaltung. „Ich war für das Projekt, obwohl ich weder Offroad noch Motorrad fahre“, schildert Strumberger. Und er fügt hinzu: „Wir brauchen Leuchtturmprojekte im Schwarzwald-Baar-Kreis.“ „Enduro-Wandern“, so das Stichwort, bei dem der Vöhrenbacher Chancen witterte, den Tourismus im Bregtal zu beleben.

Umweltverträglichkeitsprüfung nötig

Doch auch ein Beobachter vom Naturschutzbund bemerkte das Geschehen im Vöhrenbacher Stadtwald und meldete es an Regierungspräsidium und schließlich das zuständige Ministerium. Das Ergebnis war, dass eine Genehmigung der Offroad-Touren im Stadtwald von Vöhrenbach in Zukunft nur möglich ist, wenn vorher eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird. Ein Gutachten zur Offroad-Konzeption wäre notwendig geworden. „Das hätten wir vorfinanzieren müssen“, sagt Strumberger. So kamen die Offroad-Touren in Vöhrenbach 2017 nicht zustande und auch 2018 wurden die neu beantragten Motorrad-Offroad-Touren im Rahmen des Touratech-Travel-Events vom Landratsamt abgelehnt.

"Muss Ideen ausprobieren"

Es sei im Grunde genommen eine ähnliche Problematik wie bei Mountain-Bike-Strecken im Wald, meint Strumberger. Bevor jeder seine eigenen Wege fahre, sollten Strecken für alle ausgewiesen werden. „Ich finde es schade, dass das Projekt nicht zum Laufen kommt“, sagt Strumberger. Beim Urlaub im Ausland habe er durchaus gesehen, dass solche Touren in anderen Ländern angeboten werden. Auch auf der Schwäbischen Alb gebe es schon geführte Motorradtouren und bei Freudenstadt etwas Ähnliches mit Raupenfahrzeugen. „Wer Tourismus will, muss neue Ideen ausprobieren können. Aber vielleicht sind wir nicht fortschrittlich genug gewesen für das Land“, sagt Robert Strumberger.