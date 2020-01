„Wer „Matse“ macht, hat glänzende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt“, ist sich IHK-Bildungsberater Alexander Fritz sicher. Hinter dem Kürzel „Matse“ verbirgt sich der Ausbildungsberuf Mathematisch-technischer Softwareentwickler. Ein anspruchsvoller Ausbildungsberuf, der darauf vorbereitet, Softwaresysteme auf der Basis von mathematischen Modellen zu warten und zu entwickeln. Der Beruf richtet sich vor allem an Abiturienten oder Studienabbrecher.

14 junge Menschen dabei

Das Berufsbild ist relativ jung. Seit 2007 kann die Ausbildung in Deutschland absolviert werden. Bisher gab es aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg nur wenige Auszubildende in diesem zukunftsträchtigen Beruf. Das liegt daran, dass es noch keine Berufsschule in der Region für diesen Beruf gab. Das hat sich seit diesem Schuljahr geändert. An den kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schulen in Donaueschingen werden die ersten Mathematischen-technischen Softwareentwickler in Baden-Württemberg geschult. 14 junge Menschen sind in die Ausbildung gestartet.

„Ein toller Erfolg“

„Dass wir die Ausbildung in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg etablieren konnten, ist ein toller Erfolg“, freut sich Martina Furtwängler, Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Qualifizierung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der Impuls zur Etablierung des Berufsbildes kam aus der Wirtschaft. Clemens Boog, Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und Ausbildungsleiter bei Continental in Villingen-Schwenningen, sah hier einen Bedarf.

Bedarf für den Beruf

Die IHK-Bildungsberater koordinierten daraufhin weitere Unternehmen, die in dem Beruf ausbilden wollten und sammelten Absichtserklärungen ein. Mit diesen Erklärungen im Gepäck konnte die IHK zunächst den Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises und schließlich das Regierungspräsidium in Freiburg davon überzeugen, dass es in der Region Bedarf für diesen Beruf gibt. Parallel wurde ein Studium Plus Angebot in Kooperation mit der Hochschule Furtwangen (HFU) eingeführt. Etwa die Hälfte der Auszubildenden absolviert parallel zur Ausbildung noch ein Informatik-Studium.