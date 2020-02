Schwarzwald-Baar vor 36 Minuten

Mehr als eine Woche nach „Sabine“: Schwarzwaldbahn ab Mittwoch auch zwischen Triberg und Villingen wieder frei – voraussichtlich

Viele Bahnstrecken in Deutschland waren nach dem Sturmtief Sabine vergangene Woche nicht befahrbar. In der Zwischenzeit sind die meisten Schäden beseitigt, nur die Schwarzwaldbahn gehört zu den wenigen noch gesperrten Strecken. Am Mittwoch soll die Route wieder frei sein – voraussichtlich.