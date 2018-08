Am vergangenen Freitag hat ein Mobiles Einsatzkommando der Freiburger Polizei vier professionelle Einbrecher festgenommen. Die vier Männer im Alter von 35 bis 44 Jahren, die alle rumänische Staatsangehörige sind, konnten von der Spezialeinheit in Bad Dürrheim und Rottweil widerstandslos festgenommen werden.

50 Einbrüche im ganzen Land

Die Bande soll für mindestens 50 Einbrüche in ganz Baden-Württemberg verantwortlich sein. Mehrere Delikte wurden demnach im Schwarzwald-Baar-Kreis begangen. Der Schaden soll sich auf mehr als 70 000 Euro belaufen. Besonders Bargeld und Schmuck standen auf der Liste der Einbrecher.

Wie die Polizei am Mittwoch zusammen mit der Konstanzer Staatsanwaltschaft mitteilte, erließ eine Richterin des Amtsgerichts in Konstanz am Samstag auf Antrag der Konstanzer Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die vier mutmaßlichen Täter. Die Festnahme der Männer ist ein großer Ermittlungserfolg der "Besonderen Aufbauorganisation Wohnungseinbruchdiebstahl", deren Beamte sich unter Federführung der Kriminalpolizei Rottweil um Wohnungseinbrüche im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Tuttlingen kümmern. Bereits im April kam es im Schwarzwald-Baar-Kreis zu mehreren Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser. Auch in Tübingen, Sindelfingen, Ehningen und Heilbronn wurde in diesem Zeitraum in Mehrfamilienhäuser eingebrochen. Kriminaltechnische Untersuchungen ergaben, dass alle Taten von denselben Personen begangen wurden.

Vedächtige flüchten nach Norwegen

Den Ermittlern gelang es in der Folge aufgrund von Zeugenaussagen, gesicherten Tatortspuren sowie intensiven polizeilichen Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen der Bande auf die Schliche zu kommen. Anfang Juni setzten sich zwei der Beschuldigten ins Ausland ab. Im Juli brachen die Tatverdächtigen in Wohnungen in Norwegen ein. Ende Juli waren die vier wieder in Deutschland auf Einbrechertour und brachen in Freudenstadt, Trossingen sowie am Bodensee in Wohnungen ein.

Nach intensiver Überwachung sowie beharrlichen Ermittlungen setzten die Beamten der "Aufbauorganisation Wohnungseinbruch" den kriminellen Umtrieben der vier Beschuldigten ein Ende. Das Mobile Einsatzkommando aus Freiburg wurde beauftragt, die vier Rumänen festzunehmen. Die Festnahmen verliefen ohne Zwischenfälle. Während den langwierigen Ermittlungen arbeiteten die Rottweiler Fahnder eng mit zahlreichen Polizeidienststellen im Bundesgebiet, sowie intensiv mit der norwegischen Polizei zusammen. Akribische Tatortermittlungen, Einsatz modernster Polizeitechnik sowie die enge Zusammenarbeit auf internationaler Ebene waren für die Polizei die Garanten für erfolgreiche Polizeiarbeit.

