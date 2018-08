Zwei zu Eins – auf diese Formel bringt Erika Faust, die Leiterin der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen, das rein rechnerische Verhältnis von unbesetzten Ausbildungsplätzen und noch unversorgten Bewerbern. Der Ausbildungsmarkt in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist aus Sicht der Schulabgänger weiter positiv. Seit Oktober 2017 haben sich knapp 2900 Bewerber registriert. 760 von ihnen sind aktuell noch nicht versorgt. Dennoch gibt es bei 1780 unbesetzten Ausbildungsplätzen noch sehr gute Chancen für den Einstieg in das Berufsleben.

Auch auf dem Arbeitsmarkt ist die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin ungebremst vorhanden. Laut Arbeitsagentur gibt es derzeit 7315 offene Stellen, die sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden können. Damit gibt es in der Region mehr unbesetzte Stellen als Arbeitslose. Im Juli waren 6820 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 2,4 Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote noch bei 2,8 Prozent. Mit diesen Werten muss sich die Region nicht verstecken. Die baden-württembergische Quote lag im Juli bei 3,1 Prozent, ein minimaler Anstieg um 0,1 Prozentpunkte.

"Die jahreszeitlich üblichen Einflüsse wie das Quartalsende, auslaufende Verträge sowie das Schuljahresende waren ähnlich gering ausgeprägt wie in den Vorjahren", resümiert Arbeitsagenturchefin Faust. Der Arbeitsmarkt bleibt somit auch im Sommer sehr robust.

Auch in den einzelnen Landkreisen können sich die Zahlen sehen lassen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis waren 3259 Menschen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 2,7 Prozent entspricht. Im Juli 2017 lag die Quote noch bei drei Prozent. Noch besser sieht es in den Nachbarlandkreisen Tuttlingen und Rottweil aus. In Tuttlingen waren mit 1921 Menschen zwar 80 Menschen mehr als noch im Juni ohne Arbeit. Hier liegt die Quote jedoch nur bei 2,4 Prozent. Absoluter Spitzenreiter im Landkreis-Trio ist der Landkreis Rottweil. Hier sind lediglich 1639 Menschen ohne Job. Quote: zwei Prozent.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein