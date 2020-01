Halbzeit. Seit etwas mehr zwei Jahren ist der 39-jährige Marcel Klinge aus Villingen Mitglied des Deutschen Bundestags. Er ist einer von 709 Abgeordneten. Für die Freien Demokraten wirkt er in den Ausschüssen für Tourismus sowie für Wirtschaft und Energie. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER blickt der Abgeordnete auf seine bisherige Zeit in Berlin zurück.

Auch das Gehört zu seiner Arbeit: Im Sommer 2019 trifft Marcel Klinge den deutschen Astronauten und ehemaligen ISS-Kommandeur Alexander Gerst.

Was hat er für den Wahlkreis erreicht? Ein großes Thema sei für den Parlamentarier mit Geburtsadresse Apolda der um sich greifende Fachkräftemangel. Hier unterstreicht Klinge im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass er vor allem Chancen sehe, aus dem Ausland stammende Menschen zu engagieren. „Ich habe jüngst im Bundestag einen aktuellen Fall aus Blumberg aufgegriffen.

Hier wird ein gut integrierter junger Mann, der in seiner Freizeit die F-Jugend des SV Hondingen trainiert und einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, von der Abschiebung bedroht. Das kann es nicht sein. Er hat eine Arbeit, zahlt Steuern und sein mittelständischer Arbeitgeber braucht ihn dringend.“

Klinges Ziel bei solchen Themen sei ein Einwanderungsgesetz, das seinen Namen auch verdient. „Wir brauchen dringend mehr qualifizierte Einwanderung, Vorbild ist für mich hier die modernen Regeln in Kanada mit einem übersichtlichen Punktesystem.“ Auch das Spurwechsel-Projekt könne in Deutschland helfen. Abgelehnte Asylbewerber, die bereits erfolgreich in unseren Arbeitsmarkt integriert sind und gebraucht werden, könnten so dauerhaft bleiben.

Zur Person Marcel Klinge war vor seiner Wahl in den 19. Deutschen Bundestag im Jahr 2017 Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion Bremen. Bis 2015 arbeitete er Pressesprecher des Verbands „Die Jungen Unternehmen“. Zuvor war er freiberuflich als Berater für Presse- und Medienarbeit, als Referent im Deutschen Bundestag für verschiedene Abgeordnete sowie als Journalist für den SÜDKURIER tätig. Im Jahr 2012 wurde er zum Thema „Islam und Integrationspolitik“ an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Er studierte dort von 2002 bis 2007 Politik und Soziologie. Marcel Klinge ist seit 2014 Stadtrat in seiner Heimatstadt Villingen-Schwenningen und Kreisrat im Schwarzwald-Baar-Kreis. Der FDP gehört er seit 2001 an, seit 2019 führt er den Kreisverband Schwarzwald-Baar. Er ist außerdem Mitglied im Landesvorstand der Partei sowie Vorsitzender des Bezirksverbands Südbaden.

Die Union blockiert

Mehrfach äußert er im Gespräch mit dieser Redaktion sein Unverständnis über zu viele bürokratische Hürden bei der Einwanderung. Er nennt auch Zahlen. Das neue Zuwanderungskonzept, das die schwarz-rote Bundesregierung in diesem Jahr beschlossen hat, „lässt 25 000 Fachkräfte für ganz Deutschland zu. Es ist aber klar – und die Wirtschaft betont das immer wieder: Wir brauchen ein vielfaches davon, um alle Stellen besetzen und die erforderlichen Dienstleistungen weiter anbieten zu können“, führt er aus.

Dann platzt es aus ihm heraus: „Die Union ist leider der größte Blockierer bei der qualifizierten Zuwanderung“, sagt er und verweist auf die Jahre währenden Debatten während in Deutschland Betreiber von Pflegeheimen, Kliniken und auch beispielsweise Inhaber von Handwerksbetrieben dringend Arbeitskräfte benötigen – auch oftmals für einfachere Tätigkeiten.

Der Bundestgsabgeordnete Marcel Klinge (rechts) informiert sich bei Wieländer + Schill bei Ali Keysan (Mitte) über den Asylbewerber Buba Jaiteh (links).

Der Abgeordnete sieht hier aber auch das Bildungssystem gefordert: „Ein Midlife-Bafög muss her, es gibt viele Menschen, die sich nach vielen Jahren im einst gelernten Beruf vielleicht noch einmal zukunftsorientiert neu ausrichten wollen.“ Hier erwarte er verbesserte Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, die vom Bund finanziell unterstützt werden. Außerdem müsse die Gesellschaft insgesamt achtgeben: „Fast jeder junge Mensch will doch nur noch studieren“, hat er festgestellt.

„Doch auch ohne Hochschulabschluss ist mit dem dualen Ausbildungssystem bei uns die Möglichkeit da, einen tollen Beruf zu erlernen“, sagt er. Zudem müsse nach seiner Auffassung die Minijob-Grenze bei den Verdienstmöglichkeiten gehoben werden, „in gleichem Ausmaße muss das steigen wir beim Mindestlohn“, so Klinge.

Bürger werden Funklochmelder

„Da habe ich für die Region etwas erreicht“, sagt Marvel Klinge zum Thema Mobilfunkversorgung. Mit einer groß aufgezogenen Initiative rief er Bürger dazu auf, Funklöcher zu melden – mit markanten Ergebnissen quer über den Landkreis. Klinge wertete diese Meldungen aus und schrieb die Mobilfunkanbieter an. „Mit Vodafone haben wir hier wirklich Verbesserungen erreicht, die spürbar sind zwischen Triberg und Blumberg“, stellt er fest. Mit O2 gebe es in diesem Frühjahr einen Termin und mit der Telekom sei die Terminfindung für ein Gespräch „noch nicht abgeschlossen“, formuliert er.

„Vollgas geben“ müsse die Region beim neuen Mobilfunkstandard 5G, fordert der Liberale weiter. „Es geht hier auch darum, dass der ländliche Raum bei uns nicht weiter abgehängt wird“, betont er. Grundsätzliche Sorgen formuliert er dazu auch: „Wir müssen uns beim neuen Mobilfunk wie bei der Digitalisierung im Allgemeinen anstrengen, dass Deutschland den technologischen Anschluss in der Welt nicht verpasst.“ Er ergänzt: „Heute schon sind doch etwa bei 5G viele Patente in China, früher waren wir die Patentweltmeister.“

Zwischen VS und Berlin

„Ich bekomme das gut hin.“ Marcel Klinge antwortet damit auf die Frage, wie er seinen Mandats-Spagat zwischen Kommunalpolitik in Villingen-Schwenningen und Bundespolitik in Berlin schafft. „Ja, da hilft mir schon der Flieger“, räumt er ein, bevor er sich nach Stuttgart aufmacht, um die Nachmittagsmaschine zu erreichen. Abends hat er in der Hauptstadt Sitzungen, tags zuvor war er ebenfalls tagsüber in Berlin, um spätnachmittags an der Sitzung des Gemeinderats der Doppelstadt teilzunehmen.

Konstituierende Sitzung des Gemeinderates Villingen-Schwenningen mit Marcel Klinge (vorne). | Bild: Stadler, Eberhard

Mit taubengrauen Converse-Turnschuhen, enger Jeans und einem blauen Jackett schlürft er im weißen Hemd einen Morgen-Cappuccino in der Villinger Färberstraße. Er wirkt dabei um 8:30 Uhr entspannt, überhaupt nicht gestresst und blockt Nachfragen zu seinem parlamentarischen Jetsatter-Leben mit der Bemerkung ab: „Mir macht das Spaß, ich lerne jeden Tag etwas dazu und treffe viele spannende Menschen. Einen großen Teil der Sitzungen schaffe ich in Villingen-Schwenningen.

Gemeinderatssitzng im Münsterzentrum Villingen. Gemeinderat Marcel Klinge. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Klinge begreift das Mandat in VS, das er mit üppigen Stimmenzahlen gewinnen konnte, auch so: „Für mich ist das als Bundestagsabgeordneter auch eine Haltungsfrage. Ich will Bodenhaftung zu meiner Heimat und den Menschen hier haben“, sagt er zu den Gefahren, gänzlich in der von sehr früh bis sehr spät tickenden Bundestags-Maschinerie zu versacken.

Marcel Klinge in Villingen. | Bild: Fdp

„Und außerdem: Für den Gemeinderat von Villingen-Schwenningen ist es doch irgendwie auch ein Plus, einen Mandatsträger des Bundestags in seinen Reihen zu haben.“ Dass er sich hier oft gerne mehr einbringen würde, macht er an einem VS-Thema fest. Beim seit Jahren währenden Kaufversuch der Stadt im Kasernengelände Mangin würde er sich gerne mehr einbringen. „Das Gelände gehört bisher dem Bund, da kann ich in Berlin sicher helfen, einen fairen Kaufpreis für uns auszuhanden. Meine Unterstützung habe ich der Stadt auch schon angeboten.“

Die Arbeit mit dem OB

Klinge gibt sich auch moderat hinsichtlich der neuen Rathaus-Spitze. Die FDP-Fraktion hat zuletzt OB Roths Wirken bei kurzfristigen Straßenreparaturarbeiten angeprangert. „Ich hoffe, das nächste Mal geht es ohne das Regierungspräsidium“, sagt Klinge nun. „Wir sollten einfach mehr miteinander, als übereinander reden.“, ergänzt er. Dass Roth seine Verfügungs-Kompetenzen überschritten haben könne, steht aber für Klinge fest. „Regeln sind Regeln, auch wenn es vielleicht gut gemeint war.“

Marcel Klinge ist in Berlin Mitglied der Fraktion, die lieber „nicht regieren als schlecht regieren“ – ein Zitat von FDP-Chef Christian Lindner – wollte. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER entfährt ihm einmal auch die Formulierung: „Mit meinen bescheidenen Möglichkeiten“, damit meinte Klinge auch die Oppositionsrolle seiner Partei. Als großer Erfolg gilt bis heute sein Aufrücken in den einflussreichen Wirtschaftsausschuss des Bundestags im Frühjahr des Jahres 2019. Mit Sorge betrachtet er auch vor diesem Hintergrund die bevorstehenden Entwicklungen im Wahlkreis.

Konstituierende Sitzung des Gemeinderates Villingen-Schwenningen. Mit dabei: Marcel Klinge (links). | Bild: Stadler, Eberhard

„Die Konjunktur wird sich weiter eintrüben“, sagt er im Dezember 2019 und stellt fest: „Bei der Automobilbranche und den Zulieferern bei uns vor Ort ist die Strukturkrise schon da.“ Klinge betont, dass es im Automobilbereich nicht nur auf Elektroantriebe ankomme. „Auch Wasserstoff sei eine vielversprechende Technologie, synthetische Kraftstoffe ebenfalls“, sagt er zur Suche nach weiteren Antriebslösungen.

Er stößt damit ins selbe Horn wie etwa die regionale Handelskammmer, die im Namen ihrer Mitgliedsbetriebe nicht müde wird, „Entwicklung und Förderung technologieoffener Antriebslösungen“ zu fordern. Für den Abgeordneten Marcel Klinge ist der Mobilitätswandel ein Mega-Thema für die nächsten zwei Jahre im Bundestag. „Im Wirtschaftsausschuss sitze ich dazu am Puls der Zeit“, sagt er.